ЛЮДИ ДЕЛА В Омске подвели итоги ремонта магистралей и обновления скверов

Итоги реализации сразу двух серьезных инфраструктурных проектов - «Формирование комфортной городской среды» и «Безопасные и качественные дороги» - подробно рассматривали накануне в администрации города.

БОЛЬШЕ МИЛЛИАРДА НА НОВЫЙ АСФАЛЬТ

В 2018 году в рамках этой программы полная замена асфальтобетонного слоя прошла на 42 омских дорогах. Общая площадь ремонта при этом составила порядка 970 тысяч квадратных метров. Сумма, выделенная на столь масштабный ремонт из бюджетов трех уровней, превысила 1 миллиард рублей. Причем на Красном пути кроме ремонта проезжей части выполнены устройство ливневой канализации и ремонт тротуаров. Эффект от сделанных дорог уже смогли оценить автолюбители.

В следующем году, по словам мэра Омска Оксаны Фадиной, проводить полный апгрейд можно будет на всех дорогах, включенных в программу.

- Сегодня идет инструментальное обследование городских магистралей, которые войдут в программу «Безопасные и качественные дороги» в 2019 году, - рассказала мэр Омска Оксана Фадина. - Также мы учтем мнения омичей, поступающие в адрес администрации города. Благодаря изменениям в федеральном проекте в будущем году мы сможем ремонтировать асфальт плюс устанавливать бордюры, ограждения, проводить ливневую канализацию, чего очень ждут наши жители и что благоприятным образом скажется на облике города.

СПРОС ЗА КАЖДЫЙ РУБЛЬ

Что касается второго вопроса - реализации в городе программы «Формирование комфортной городской среды», - то здесь омская мэрия также планирует продолжить начатое. По состоянию на 7 ноября все запланированные на 2018 год работы на пяти общегородских объектах завершены. На бульваре Мартынова продолжается укладка террасной доски - этому виду строительных работ наступление поздней осени не мешает.

По дворовым территориям вопросы есть, но, как выразила мнение в ходе коллегии Оксана Фадина, спрос будет за каждый бюджетный рубль.

В свою очередь в департаменте городского хозяйства заверяют, что все недочеты, которые выявятся в ходе эксплуатации обновленных бульваров и скверов, а также отремонтированных дорог, будут устраняться в рамках гарантийных обязательств - соответствующие пункты есть в каждом договоре на оказание услуг. Кроме того, ведется судебно-претензионная работа с компаниями.

КСТАТИ

Какие современные методы использовали дорожники?

В 2018 году в ходе ремонта омских дорог применялись самые современные методы работы - в частности метод холодного ресайклинга с укреплением цементом и полимерными добавками. Это позволяет избежать колейности и растрескивания полотна. Такой способ был выбран для работ на Окружной дороге, объездной дороге у торгово-развлекательного комплекса «Континент», улицах 36-я Северная, Доковской, Комбинатской, Семиреченской, 2-я Производственная, проспекте Губкина.

Дарья КОБЕЦ

Дарья КОБЕЦ