Спортивно-творческие проекты для омской молодежи

Сибирский государственный университет физической культуры и спорта традиционно выступает инициатором проведения и площадкой для спортивно-творческих и культурно-просветительских проектов, участниками которых являются омские школьники и студенты вузов. В этом году четыре проекта, инициированные творческими командами университета, получили грантовую поддержку Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежи) и организационно-информационное партнерство Министерства по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области, Министерства образования Омской области и Департамента образования Администрации города Омска. Три проекта успешно финишировали, несколько слов – о каждом.

10 ноября состоялся второй этап и подведение итогов спортивно-творческого фестиваля «Стань олимпийцем!» среди школьников Омской области. В первом туре фестиваля участвовали более 200 обучающихся 9-11 классов из 26 общеобразовательных учреждений. Конкурсанты прошли тестирование по таким нормативам Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», как подтягивание на высокой перекладине (юноши), сгибание – разгибание рук в упоре лежа (девушки), прыжок в длину с места, бег на 100 метров. По итогам практического этапа был сформирован рейтинговый список команд, и в творческом туре за победу боролись представители 7 школ.

В «Спортивном хит-параде» участники продемонстрировали домашнее задание – спортивно-театрализованный номер на тему «О, спорт! Ты – мир!», представив современное видение олимпийских идеалов, отраженных в «Оде спорту» Пьера де Кубертена, и способы их популяризации в современном обществе. Вторым конкурсным испытанием стала «Олимпийская викторина», где школьники уверенно ответили на вопросы, связанные со спортивной и олимпийской тематикой. Победителем фестиваля «Стань олимпийцем!» стала команда средней общеобразовательной школы № 41 г. Омска. 2 место заняли учащиеся Таврической школы. И замкнули тройку призеров обучающиеся лицея № 25 г. Омска.

СТЭМ Винегрет. Фото Д. Леонтьева

Владимир Рыбин, участник команды-победителя: «Здоровый образ жизни набирает популярность среди разных возрастов. И замечательно, что появляется много конкурсов, связанных с популяризацией физической культуры и спорта среди школьников. Уникальность фестиваля «Стань олимпийцем» состоит в том, что он проходит в 2 этапа – спортивный и творческий, что дает возможность проявить и спортивную подготовку, и творческие способности!»

В конце октября в СибГУФК состоялась церемония награждения победителей и призеров еще одного, ставшего традиционным, культурно-просветительского проекта «Спортивный Омск глазами молодежи», отметившего в этом году пятилетний юбилей. Проект представлен в номинации «Студенческие СМИ» и был реализован творческой командой кафедры «Связи с общественностью и иностранные языки». Более 100 конкурсных работ школьников старших классов, обучающихся средних специальных и высших учебных заведений были представлены в 5 номинациях: фоторепортаж, журналистский материал, эссе, реферат на тему «Развитие омского спорта», конкурс «Теоретик в спорте». В приветственном слове участникам проекта Антон Скоробогатов – заместитель министра по делам молодежи физической культуры и спорта Омской области отметил важность и значимость видения молодежью проблем, существующих в профессиональном и массовом спорте нашего региона, и их отражение в материалах СМИ.

Награждение победителей и призеров номинаций провели члены жюри –журналисты омских СМИ. Среди победителей номинаций – старшеклассники лицея № 29 г. Мария Иванова и Елена Выдрова, а также школы № 58 Дарья Копыльцова, Анастасия Лавриненко и Виктория Ураева; студенты Омского авиационного колледжа – Даниил Пешков и Иван Гуляев, Омского технологического колледжа – Анастасия Шевчук, Омского педагогического колледжа №1 – Кристина Семенова; студенты омских вузов – Александра Коновалова (ОмГПУ), Анна Усова и Сергей Рядовой (ОмГУ им. Достоевского), Анна Бердникова и Татьяна Кобызева (СибГУФК).

Финишировал также проект «Творческая кухня», посвященный 30-летию студенческого театра эстрадных миниатюр СибГУФК «Винегрет», – многократного победителя и призера всероссийских конкурсов, известного за пределами alma mater. В физкультурном вузе даже творческие фестивали не мыслимы без соревнований, поэтому участники и зрители заряжались хорошим настроением во время «Веселого баскетбола», «Театрального кегельбана» и «Веселых стартов на воде». Участниками турниров выступили команды «Спелые овощи» – выпускники коллектива и «Зеленый горошек» – действующие артисты театра. Финальным аккордом фестиваля стал гала-концерт в театре юного зрителя. Яркие и неповторимые номера, в которых спортивное мастерство артистов и атрибуты различных видов спорта переплелись с разнообразными творческими жанрами, переносили то в захватывающий «Спортивный ресторан», то в акробатический «Автобус» или трюковое «Родео». Зрители смогли увидеть номера различных лет, а выступления «ветеранов» сцены приветствовались особенно бурными аплодисментами.

Победители и призеры проекта Спортивный Омск глазами молодежи

Близок к завершению проект, реализуемый кафедрой теории и методики физической культуры и спорта, – «Культура безопасности». На базе Российского союза спасателей прошли медицинский осмотр и обучение 50 волонтеров – студентов из ОмГТУ, ОмГАУ им. Столыпина, ОмГПУ, СибГУФК. Сегодня волонтерский отряд проводит мастер-классы для омских школьников по правилам безопасного поведения на воде и на льду, а также по использованию пиротехники, что особенно актуально в преддверии новогодних праздников.

#Росмолодежь #Ресурсцентр #молодежь #грантовая_поддержка #Росмолгрант

#конкурс_проектов #молодежные_проекты

Текст Татьяна СЛЕПЦОВА