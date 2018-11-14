Под Омском жители поселка встали на дыбы из-за строительства под боком гетто для 3 500 китайцев

От окраины города до поселка Омский каких-то 10 минут на машине. Но жизнь здесь совершенно другая. Как в деревне: неспешная, тихая… Она была такой, до осени этого года. В сентябре тишину нарушил грохот тяжелой техники и ругань приехавших строителей. В считанные дни под боком у местных жителей вырос забор, огораживающий огромную территорию. Через пару недель люди узнают: совсем скоро здесь будут жить 3 500 китайцев.

Их на ближайшие три года трудоустроят на нефтезавод, где идет масштабная модернизация (подробнее см. «Справка «КП»). А после в поселке начался шум, который теперь заглушит гул любой тяжелой техники. Это местные жители встали на дыбы. Как позже выяснится, чиновники не спешили посвящать их в свои планы. И кажется, навсегда разбудили от сна раньше спавших людей.

«ГАСТОРБАЙТЕРЫ УЖЕ ХОДЯТ И ТРЕБУЮТ ВОДКУ»

Теперь здесь все интересуются политикой, насторожены к властям и ловят в новостях по телевизору любое упоминание о Китае. Столько внимания к этому поселку на 1800 человек никогда не было. А журналисты и общественники, которые используют тему китайского городка в своих целях, здесь бывают чаще, чем ходит маршрутка до города.

Тихий поселок проснулся после новости о соседстве с вахтовым городком.Фото: Станислав МУХИН

- А чего вы боитесь? – спрашиваю я продавщицу по имени Инна в местном магазинчике, на автомате рассматривая хлеб на прилавке.

Замечаю, что добрые глаза милой женщины лет 40 вспыхивают.

- Так их же будет больше чем нас!

- Китайцев в принципе много, – философски замечаю, и уже жалею о своих словах.

- А что если они нас захватят?! – эту фразу Инна говорит почти шепотом, придвинувшись ко мне поближе.

- Ваш поселок?! – я оглядываюсь в окошко, в которое вижу поле бурьяна, присыпанное песком. И такая картина на сотни метров вокруг.

Когда-то этот поселок и впрямь был успешным совхозом. Здесь был один из лучших в Сибири племенных заводов. Специализировался на молочном хозяйстве. Совхоз пережил даже советские годы, и развалился лишь в начале нулевых. Всем жителям раздали паи – колхозную землю. Кто-то за деньги сдавал ее другим хозяйствам в аренду под выращивание зерна, другие – продавали ее крупным фирмам и другим частникам. На этих-то бывших паях сейчас и грохочет техника и растет городок для китайцев.

- Кто-то может посчитать меня нацисткой, - продолжает Инна в перерывах между покупателями. – Но так не я одна думаю. Все против! У нас же по ночам будет страшно ходить?

- Почему?

- Нам обещают, что территорию городка сделают закрытой. Но мы не верим в это. Первые китайцы уже приехали, и постоянно заходят ко мне в магазин. Придут и щебечут: «Водка! Дай водку!» Пьяные будут по поселку таскаться. А вообще: я из-за них собираюсь уезжать. Всю жизнь тут прожила, но не хочу с китайцами жить. Уеду к матери в Иркутскую область.

Вот в этом магазинчике приехавшие иностранцы часто просят продать им водку. Но ее здесь нет, поэтому сильно огорчаются предложению купить водку.Фото: Станислав МУХИН

«БОИМСЯ, ЧТО ОНИ НАПЛОДЯТ НАМ КИТАЙЧОНКОВ»

- Говорят, вы боитесь остаться без воды.

- Еще как! – Инна начинает активно жестикулировать. – У нас же даже летом в домах бывают с ней перебои, когда все начинают поливать огороды. А тут вода пойдет еще на 3500 человек. Да у нас насосы на водокачке не справятся!

Очередная покупательница долго озвучивает мне уже знакомый список претензий. Видно, что хочет сказать что-то еще, но не решается. А потом не выдерживает:

- Да мы боимся, что у нас тут китайчонков понарожают! – вздыхает она.

- А у вас много свободных женщин?

- Да нет вроде… вдруг кто нагуляет. Ой, Инночка, а мой автобус не ушел там? – она всматривается в остановку, которую видно в окно магазинчика. – Как ушел? А как же я в город поеду, следующий автобус через два часа! Ай, заболтали меня, пошла на дорогу голосовать.

Дальше список страхов становится еще немыслимее. Одни боятся, что приехавшие рабочие заразят их СПИДом, другие вдруг озаботились плодородием русской земли. И не беда, что тут давно никто уже ничего не выращивает.

- Китайцы же у нас в Омском районе в паре деревень держали теплицы. Так после их удобрений на той земле ничего не растет! – говорит мне женщина. – А вообще, мы чувствуем себя обманутыми власть. На наше мнение наплевали. Они все знали, но молчали.

-Ваша глава мне рассказывала, что администрация устраивала сходы жителей…

- Кто, они? – повышает голос собеседница будто я ее страшно обидел. – Мы сами проводили встречи в актовом зале и звали чиновников, чтобы задать им свои вопросы и достучаться.

«ЛЮДИ САМИ РАССКАЗЫВАЮТ ДРУГ ДРУГУ НЕБЫЛИЦЫ»

Люди постарше на мои вопросы о чайна-тауне под боком отмахиваются.

- Мы в это не лезем, не вникаем. Все равно все без нас решат. А нам в наши 7- лет уже и деваться некуда.

В местной администрации на мою корочку журналиста реагируют вяло. Молодые сотрудницы лишь устало вздыхают.

- Главы нет, Инна Вячеславовна в отпуске, я вместо нее. Но я ничего говорить не буду, - выпаливает чиновница.

В администрации признаются: чувствуют напряжение населения. Но говорят, что косых взглядов в сторону местных чиновников хватало и до всей этой истории с китайцами.Фото: Станислав МУХИН

Кажется, разговаривать с простыми людьми тут не привыкли.

- Вы тоже тут живете? – сотрудница администрации кивает головой. – А сами-то не боитесь такого соседства.

- В городе тоже куча китайцев – и вам страшно? Они не только у нас будут жить, тут недалеко в других поселках тоже давно есть вахтовые городки, и никто не возмущается. А у нас просто люди… такие.

В администрации старательно избегают формулировки гетто и чайна-таун, как уже окрестили местные стройку. Вместо этого чиновники используют термин вахтовый городок.

- А почему мнения людей никто не спросил? Их же поставили перед фактом…

- Земля частная – жители сами ее продали. И потом мы проводили сходы, информировали людей. У нас была встреча 4 октября…

- Подождите, забор появился в сентябре. А договор с китайцами нефтезавод заключил еще в феврале. Вы не могли этого не знать, – не сдаюсь я.

Чиновницы устало все отрицают.

- А дорога?

- Что с ней? – удивляются дамы.

- Говорят, прямо через поля для гастарбайтеров построят дорогу, ведущую напрямую к заводу. А местные так и продолжат ездить по разбитой.

- Это было предложение инициативной группы жителей, - снисходительно улыбается исполняющая обязанности главы поселка. - Но технической возможности сделать ее нет. Вот видите, люди сами рассказывают друг другу недостоверную информацию.

ВЗГЛЯД С 6 ЭТАЖА

Китай-город – катализатор противостояния чиновника и жителя

За проведенные полдня в поселке Омский мне показалось, что людей больше волнует и пугает совсем не соседство с тремя тысячами китайцев. Главная проблема тут в огромной пропасти между властью и простыми жителями, и она гораздо глубже котлованов вахтового городка. Декорации и география этого извечного противостояния могли быть совсем другими: вместо нашего поселка, скажем, алтайский, вместо китайцев – условные итальянцы. Людей задело, что за них решили, с кем им жить и поставили перед фактом. Власть даже не попыталась с ними договориться и посоветоваться, сыграть на опережение, объяснить, чего им ждать. Все их нелепые страхи заразиться СПИДои – от нехватки информации, этот вакуум люди заполняют небылицами. Так что история с приездом гасторбайторов стала лишь катализатором извечно русского конфликта. И остроты ему добавляет разные взгляды на ситуацию рядового чиновника и жителя. Одни смотрят на эту стройку с позиции закона: «земля частная», «есть разрешение на возведение». А другие глазами нашего брата, привыкшего ругать чиновников у себя на кухне. Власть не ожидала такой реакции жителей, потому что привыкла: наш человек все стерпит, все проглотит. А он не молчать не стал, и за свою недальновидность власть теперь расхлебывает.

СПРАВКА «КП»

Осенью в поселке Омский в 5 километрах от города начали строить городок для 3 500 работников из Китая. Минимум 3 года они будут работать по договору «Газпром нефть» с корпорацией CNCEC (Китайская национальная химико-инженерная корпорация), которая ведет полномасштабную стройку на нефтезаводе. Новость о таком соседстве местных жителей не обрадовала. Они обвиняют власти в том, что их мнения никто не спрашивал и бойкотируют возведение городка. Между чиновниками и жителями в поселке начался затяжной конфликт.