Жители бастуют против появления чайна-тауна под Омском

СЕГОДНЯ 12:50 2018-10-29T12:51:19+03:00

На окраине Советского округа строят городок для 3500 тысяч китайцев, которые будут работать на нефтезаводе.

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С сентября жители поселка Омский на окраине Советского округа потеряли покой. От него до Китая тысячи километров, но Поднебесную местные теперь называют главной своей угрозой.

«МЫ НЕ НАЦИОНАЛИСТЫ – БЕЗ ВОДЫ ОСТАТЬСЯ БОИМСЯ»

Населенный пункт на три тысячи жителей формально относится к Омскому району, но считается продолжением городка Нефтяников. От него до центра каких-то 40 минут езды. Еще ближе – градообразующее предприятие нефтезавод. С него-то, как считают местные, и начались все их беды. В сентябре в поселке узнали, что рядом с ними строят городок аж для 3500 китайцев. Они будут работать на нефтезаводе!

- Узнали – это громко сказано! Мы просто увидели огромное количество вагончиков у себя под носом и территорию, обнесенную высоким забором, – говорит один из жителей поселка Омский, не ставший называть ни имени, ни фамилии. – Начали выяснять, что да как, и стало известно про китайцев. Нас поставили перед фактом, никто не спрашивал нашего мнения!

Вот эту трубу для китайцев врезали в поселковый водопровод. ФОТО: Вадим Остапов

Дальше все было как обычно. Люди пытались достучаться до чиновников, чтобы хотя бы услышать ответы на свои вопросы. А местная власть, по словам омичей, упорно делала вид, что ничего не слышит. К чему все это привело? Правильно: местные устроили в центре Омска митинг против чайна-тауна у себя под боком. В воскресенье, несмотря на холод и проливной дождь, десятки сибиряков пришли к СКК имени Блинова.

- Мы не националисты, вы не подумайте, – говорит жительница поселка Надежда Козлова. – Просто боимся остаться без воды. Даже летом, когда все массово поливают огороды, мы сидим без нее сутками. Резервуары бывают пусты. А сейчас в наш общий водопровод врезали огромную трубу, которая теперь ведет к китайскому городку.

«СКОРО СТАНЕМ ИХ КОЛОНИЕЙ»

Аргумент о том, что китайские рабочие приезжают временно и после 2020 года здесь никого не будет действует на местных как красная тряпка. Людям никто ничего не объясняет, поэтому они активно цепляются в слухи и, кажется, сами в них верят.

- После них, я слышала, приедут то ли чехи, то ли турки, – говорит Надежда Козлова. – Мы станем их колонией!

Как выяснила «Комсомолка», китайские рабочие представляют China National Chemical Engineering No.7 Construction Company Limited («CC-7»). Крупная компания занимается проектированием и инженерингом нефтяных установок. И часть уже приехала.

- Мы их уже видим на некоторых проходных. Это не инженеры, и не проектировщики – обычная рабочая сила. Будут монтировать у нас две установки – гидрокрекинга и УЗК. Могут ли омичи выполнять те же задачи? Да, думаю, могут, но им платить больше надо, – рассказал нам один из сотрудников нефтезавода.

Собственно, раздача рабочих мест китайцам – еще одна из претензий жителей поселка Омский, где появится чайна-таун.

Люди устроили митинг, чтобы достучаться до властей. Они против такого соседства. ФОТО: Вадим Остапов

- Власти выделяют пахотные земли для постройки поселения закрытого типа на 3, 5 тысячи человек китайской молодежи для работы на Омском нефтезаводе! Не используют имеющиеся гостиницы, пансионаты, общежития. В это же время тысячи жителей Омска не могут найти работу, в том числе молодежь, которой уготована плачевная участь — трудоустройство в качестве подсобных рабочих, - заявили жители на митинге.

«Комсомолка» направила запрос в управление корпоративных коммуникаций АО «Газпромнефть-ОНПЗ». Нам пообещали подготовить ответ. Но получить его оперативно не удалось. Мы готовы предоставить слово всем заинтересованным лицам.

ОФИЦИАЛЬНО

«Люди делают из мухи слона»

Глава Омского сельского поселения Инна ШУМИХИНА:

- Люди заблуждаются, что власть их не слышит. Мы провели сходы и встречи с людьми, и не один раз, приглашали на них и поселковый актив и самих жителей. Также озвучиваем проблемные вопросы перед вышестоящим руководством. По поводу воды скажу одно: официально получено разрешение на техническое присоединение к поселковому водопроводу. Все по закону. Нам пообещали отремонтировать дорогу. Городок для китайских рабочих находится на частной земле – ее юридическому лицу в свое время продали сами жители. Почему-то тогда вопросов не возникало, что будет с этими участками.

Я сами житель поселка, здесь мои родители и дети. Может быть, какие-то проблемы и сложности будут. Я даже сама их где-то и вижу. Но мы постараемся сделать все, чтобы их решить. Люди делают их мухи слона.