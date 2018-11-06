Все включено по умолчанию: чем хорош новый мобильный оператор DANYCOM

СЕГОДНЯ 06:00 2018-11-05T22:33:51+03:00

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В июне 2018 года состоялся коммерческий запуск оператора. С декабря 2017 года длился полугодовой тестовый период работы – шла тщательная подготовка мобильных сетей, формировалась начальная клиентская база, отслеживался спрос и реакция людей на нового оператора. Более 90 тыс. заявок было оставлено на официальном сайте на подключение SIM-карт с момента открытия. В основном — это Москва, Санкт-Петербург и Краснодар, реже Омск, Киров, Оренбург, Калининград и другие.

В DANYCOM действует единая тарифная линейка для всей страны и отсутствует роуминг по России, за исключением Республики Крым и Севастополя. Оператор разработал единую ценовую политику и условия обслуживания клиентов. Особенно актуальны такие условия для тех, кто в силу обстоятельств живет на несколько регионов или часто перемещается по стране. Абонентам не нужно покупать дополнительные опции, что-то подключать на время поездки для установления специальных расценок, а затем отключать. У оператора «все включено» по умолчанию. Еще одна особенность — отсутствие платных подписок, которые являются «головной болью» абонентов ряда мобильных операторов. Сервисы «Накопление трафика», «Делись с друзьями» и «Обмен пакетов» позволяют копить не потраченные пакеты на тарифах с абонентской платой, менять между собой минуты, SMS и мегабайты или дарить их близким.

«Ближайшие полгода мы планируем как минимум удвоить количество абонентов по России. Помимо онлайн-продаж, реализуем дилерский канал. Выход в офлайн увеличит масштаб привлечения клиентов и повысит качество сервиса. Мы стремимся давать нашим абонентам простые решения, чтобы подключаться к нашей сети было удобнее», — прокомментировала Анна Агафонова, директор департамента по продажам и обслуживанию.

Мобильный оператор работает на базе сети Tele2 по модели full MVNO, есть собственный код сети, диапазон номеров, тарифная политика и собственный клиентский сервис. DANYCOM обеспечивает связь во всех регионах России. Где нет покрытия Tele2, используются сети других операторов, SIM-карта автоматически переключается на вышки партнеров. Таким образом DANYCOM обеспечивает максимальное покрытие: он суммирует возможности всех сетей сотовых операторов. В большинстве стран оператор предлагает более выгодный роуминг, чем у конкурентов. За входящий звонок, например в Польше, Литве или Германии абонент DANYCOM заплатит всего 2 рубля.

DANYCOM не отстает от современного тренда — заказа товаров на дом. Это удобно и значительно экономит время. Курьерская служба «DANYCOM.Экспресс» бесплатно доставляет SIM-карту.

Справка о компании

DANYCOM — оператор сотовой связи, начавший работу в 2017 году на базе сети Tele2 по модели full MVNO.

Особенности DANYCOM — выгодная цена на связь в регионах России, отсутствие роуминга и межгорода на территории страны (за исключением Крыма и г. Севастополь). Клиенты DANYCOM на тарифах с абонентской платой могут бесплатно и безлимитно общаться друг с другом внутри страны. При необходимости на голосовых тарифах можно копить, менять и делиться неиспользованным трафиком, который не сгорает в конце месяца (см. условия тарифа).

В группу компаний DANYCOM входит DANYCOM.Мобайл, аутсорсинговый контактный центр, федеральное туристическое агентство DANYCOM.Трэвел и федеральная служба курьерской доставки DANYCOM.Экспресс. Группа компаний существует на рынке телекоммуникаций с 1999 года. До конца 2018 года группа компаний DANYCOM запустит в России банк-лоукостер под брендом DANYCOM.Банк и страховую компанию DANYCOM.Страхование. Продуктовый портфель DANYCOM включает предложения для физических лиц в части мобильной связи, туризма и курьерской доставки, а также предложения для юридических лиц в части курьерской доставки. В 2018 году DANYCOM вошел в топ-5 самых крупных SMS-агрегаторов России. Больше информации о DANYCOM на корпоративных сайтах и в социальных сетях: www.danycom.ru