Глава департамента транспорта: Мы 3 года в Омске не повышали проезд, а затраты выросли на 40%

СЕГОДНЯ 13:51 2018-11-01T13:54:55+03:00

Если оставить проезд по 22 рубля, то на 2019-й из казны нужно на компенсацию транспортникам более 900 млн. Фото: Пресс-служба администрации Омской области

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На днях в мэрии вдруг заявили: с 1 января 2019 года проезд подорожает. Причем директор департамента транспорта Александр Вялков намекнул: билет с нового года может стоить и 30 рублей. «Комсомолка» пообщалась с ним.

- Вопрос повышения стоимости проезда - инициатива депутатского корпуса. Видя ситуацию с бюджетом, они попросили сформировать нас предложение. Департамент сделал это, - сразу дистанцируется Вялков. - Была задача - сохранить объем межтарифной разницы на уровне этого года - 767 миллионов рублей. Если мы оставляем проезд по 22 рубля, то на 2019-й из казны нужно на компенсацию транспортникам более 900 млн. Если делать стоимость билета 30 рублей - сумма снижается до 400 млн. При стоимости проезда в 25 рублей межтарифная разница будет на уровне этого года. Какое решение примут депутаты - я не знаю. Решать им.

- Можете, сказать, к какой в итоге цифре склоняется мэрия? В любом случае нас ждет повышение стоимости проезда…

- А я не знаю - у меня нет таких ответов. Многое будет зависеть и от тарифа, который защитят ПАТП. Потому что разницу между ним и реальной стоимостью проезда выплачивается из городского бюджета. Сейчас экономическая стоимость одной поездки - порядка 38 рублей. Не думаю, что цифры сильно вырастут, хоть топливо постоянно и дорожает.

- Почему вы так считаете?

- Мы очень сильно оптимизировали затраты муниципального транспорта. Где-то сделали это за счет административного персонала. Хорошую экономию дают новые маленькие автобусы. Для сравнения: на заправку одной большой машины в течение года уходит 1,4 млн. Купленным автобусам среднего класса нужно всего лишь 700 тысяч. Важно понять одно: проезд не повышали уже 3 года. За это время затраты транспортников выросли на 39%, на столько же вырос и размер межтарифной разницы из бюджета.

- Вы много говорите о депутатах, транспортниках и мэрии. Есть в этой цепочке еще и жители. Вы согласны, что повышение до 30 рублей (сразу на 8 рублей) для населения шок?

- Когда мы подходим к вопросам дотации, то здесь важен принцип адресности. Что я хочу сказать: есть малообеспеченные категории граждан, которым субсидии жизненно необходимы. Но для людей с достойной зарплатой дотация должна быть минимальна. Бюджет не может нести нагрузку за всех. У нас и так порядка 25% пассажиров - льготники.

- Есть мнение: не нужно тащить за собой воз из муниципального транспорта, а отдать перевозки частникам. Они все равно априори будут выигрывать у ПАТП. Интересно ваше отношение к этой идее.

- Мы понимаем, что частник сейчас соблюдает не все условия. Они используют пробелы в законах и оптимизируют свои расходы. Сегодня перевозчик может зарабатывать 100 млн, а по патенту платить 1 700 рублей в месяц. Или вы видели когда-нибудь, чтобы в маршрутке давали билет? А это не позволяет отследить их пассажиропоток. К тому же надо понимать, что частник никогда не будет заинтересован возить льготников. У меня 3 основных требования к перевозчикам: установка ГЛОНАСС, оборудование автоматизированной системы оплаты проезда, в том числе и для льготников, и обеспечение безопасности пассажиров.

КОМПЕТЕНТНО

«Если повысим до 25 рублей, то не придется брать кредиты в банках»

Директор департамента финансов и контроля:

- Сколько с января будет проезд? Надо считать. У нас ГСМ растет. Все автолюбители видят это. И опять предрекают рост. На межтарифную разницу в бюджете заложено около 700 млн рублей. Это при стоимости проезда 22 рубля. Мы же прекрасно понимаем, что бюджет у нас дефицитный. Эту межтарифную разницу мы будем покрывать за счет кредитов. Если повысим стоимость проезда до 25 рублей, то мы не будем брать кредиты в банках. А мы и так предельно закредитованы.

А КАК У НИХ?

Сколько стоит билет на автобус у соседей?

Красноярск - 22

Барнаул - 20

Тюмень - 25

Иркутск - 15

Омск - 22.