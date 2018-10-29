С 1 января проезд в Омске может подорожать до 30 рублей

СЕГОДНЯ 13:54 2018-10-29T14:17:58+03:00

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Еще весной власти клятвенно обещали горожанам: стоимость проезда в течение года никто поднимать не будет. Чиновники свое слово сдержали. Билет в общественном транспорте подорожает с 1 января 2019 года. Причем сразу на 8 рублей. По крайней мере, об этой цифре заявляют в профильном департаменте омской мэрии. И ее чиновники будут заявлять на заседание горсовета. Утвердить размер платы должны депутаты. Учитывая скудное состояние бюджета Омска, думается, что большинство согласится с этой цифрой. Если оставлять проезд на уровне 22 рублей, то властям нужно где-то искать 2 миллиарда на межтарифную разницу. Сейчас, напомним, реальная стоимость одной поездки составляет в районе 36-38 рублей. Разницу пассажирским предприятиям доплачивают из бюджета.

- Задача, поставленная перед нами депутатами — расчет адекватной экономической модели, учитывающей реалии: стоимость топлива, своевременное обновление и ремонт автопарка, безубыточный тариф. Сегодня эта цифра, с учетом глобального сокращения издержек — 30 рублей за поездку, – цитирует пресс-служба омской мэрии главу департамента транспорта Александра Вялкова. – С ней мы будем обращаться в горсовет. Напомню, что тариф оставался неизменным в течение трех лет. За то же время солярка подорожала на 70%, запчасти в полтора раза. При этом мы предлагаем оставить сниженный тариф за проезд, в 25 рублей, при безналичной оплате — проездным билетом, пластиковой картой, с телефона. Для удобства пассажиров весь муниципальный транспорт оснащается универсальными терминалами.