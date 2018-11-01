Кассирам, принявшим роды у омички в магазине, дадут премии

СЕГОДНЯ 09:35 2018-11-01T10:01:30+03:00

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«Комсомолка» рассказывала об истории с омичкой, которая родила ребенка прямо на кассе продуктового магазина в Называевске, который находится в Омской области. Все случилось внезапно. Девушка рассчитывалась за покупки, когда ей вдруг стало плохо. Она схватилась за живот и начала падать. Но персонал гипермаркета не растерялся.

На помощь покупательнице пришли кассиры магазины и ее подруги, с которыми она пошла за покупками. Сотрудницы супермаркета постелили фирменную жилетку и уложили омичку на нее. В итоге им пришлось принимать роды у женщины и на время почувствовать себя акушерами. На это время в магазин не пускали новых покупателей, а за соседней кассов люди расплачивались за товары как ни в чем не бывало. К счастью, все прошло хорошо, у сибирячки родился абсолютно здоровый малыш. Кстати, в семье это уже шестой ребенок.

История жительницы Называевска облетела всю страну. Кто-то стал восхищаться мужественной женщиной, кто-то оценил слаженные действия кассиров. Ведь несмотря на экстренную ситуацию и панику, они смогли помочь женщине.

Руководство магазина решило сделать подарок маме с ребенком, не каждый день такое происходит в магазине. Ей подарят подгузники, одеяло, утюг и еще некоторые вещи для новорожденного.

Без награды не останутся и кассиры магазина. Как выяснила "Комсомолка", в ближайшее время владелец магазина выплатит им премии.