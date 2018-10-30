«Магазин закрыт - у нас тут роды!»: В Омской области женщина родила прямо на кассе

СЕГОДНЯ 14:55 2018-10-30T17:21:18+03:00

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Работа магазина «Низкоцен» в Называевске пошла не как обычно. Беременная девушка пришла за продуктами, выбрав все необходимое, она стала выкладывать продукты на ленту перед кассой. Внезапно она почувствовала, что у нее начались схватки. Не успев оплатить товары, девушка схватилась за живот и согнулась от боли. Персонал магазина и продавцы действовали молниеносно – одна из сотрудниц быстро сняла жилетку и положила на нее рожающую девушку. Благо, покупатель была не одна – с ней были ее подруги, которые также стали помогать.

Как рассказывает управляющая магазина Анна Цыбульская, все произошло буквально за две минуты. Не успели сотрудники объяснить медикам по телефону, что у них происходит, как девушка уже родила. Роды принимала кассир.

В это же время остальные кассы магазина продолжали работать - кассиры рассчитывали покупателей, а те, кто уже расплатился - шокированные стояли на месте. Единственное что сотрудники успели сделать – это не пускать в магазин новых покупателей.

- Магазин пока закрыт, у нас тут роды, - говорил персонал людям на входе.

Скорая приехала уже через 10 минут, однако в это время счастливая мать уже лежала на полу окруженная заботливыми кассирами. Ребенок уже был у нее на груди.

- Мы планируем подарок сделать маме и ребенку, но она пока не хочет с нами общаться. Видимо, в шоке. Подарок мы в любом случае доставим. Планируем, что это будут товары для новорожденного, рассказывает управляющая магазина.

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