«Магазин закрыт - у нас тут роды!»: В Омской области женщина родила прямо на кассе
Работа магазина «Низкоцен» в Называевске пошла не как обычно. Беременная девушка пришла за продуктами, выбрав все необходимое, она стала выкладывать продукты на ленту перед кассой. Внезапно она почувствовала, что у нее начались схватки. Не успев оплатить товары, девушка схватилась за живот и согнулась от боли. Персонал магазина и продавцы действовали молниеносно – одна из сотрудниц быстро сняла жилетку и положила на нее рожающую девушку. Благо, покупатель была не одна – с ней были ее подруги, которые также стали помогать.
Как рассказывает управляющая магазина Анна Цыбульская, все произошло буквально за две минуты. Не успели сотрудники объяснить медикам по телефону, что у них происходит, как девушка уже родила. Роды принимала кассир.
В это же время остальные кассы магазина продолжали работать - кассиры рассчитывали покупателей, а те, кто уже расплатился - шокированные стояли на месте. Единственное что сотрудники успели сделать – это не пускать в магазин новых покупателей.
- Магазин пока закрыт, у нас тут роды, - говорил персонал людям на входе.
Скорая приехала уже через 10 минут, однако в это время счастливая мать уже лежала на полу окруженная заботливыми кассирами. Ребенок уже был у нее на груди.
- Мы планируем подарок сделать маме и ребенку, но она пока не хочет с нами общаться. Видимо, в шоке. Подарок мы в любом случае доставим. Планируем, что это будут товары для новорожденного, рассказывает управляющая магазина.
У женщины родился здоровый мальчик весом 3,6 килограмма.
Видео с камеры видеонаблюдения в "Низкоцене".В Омской области женщина родила прямо на кассе