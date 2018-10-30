В омском «Доме кино» прошло благотворительное мероприятие «Краски моего мира»

СЕГОДНЯ 15:00 2018-10-30T15:09:42+03:00

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Региональное отделение Партии СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ и Корпорация летнего экстрима «Подсолнух» провели в омском «Доме кино» праздничное благотворительное мероприятие «Краски моего мира» для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья.

Подобное мероприятие проводится уже не в первый раз по инициативе депутата Омского городского Совета фракции «Справедливая Россия» Владимира Гуселетова. Сегодня праздник посетили дети из омской организации инвалидов «Планета друзей», созданной их родителями.

Праздник включил в себя концертное представления и выставку. В фойе «Дома кино» была расположена контактная выставка работ из художественных школ Омска. При желании, картины можно было взять в руки, посмотреть, как они сделаны, потрогать на ощупь материалы. Ведущей концерта стала режиссер Олеся Непша. С представлением для детей и их родителей выступили талантливые девушки из команды Алтыны Хусаиновой – участницы Конкурса красоты «Жемчужина ОМСКА-2019», а также автор-исполнитель стихов и песен Рустам Копеев.

Особым гостем мероприятия стал известный московский аниматор, участник форумов «Школа ведущих детских праздников» и «BabyАкадемия», участник шоу-дуэта «Пополам» и официальный представитель Деда Мороза – Антон Рыннов. Он сыграл с ребятами в веселые игры и показал увлекательные фокусы. В конце мероприятия детей ждала беспроигрышная лотерея с мягкими игрушками, а также сладкие подарки, предоставленные социальным партнерами мероприятия – управляющей компанией «Еврокомфорт».

« Дети с ограниченными возможностями – особая категория, требующая к себе повышенного внимания. Главная проблема таких детей заключается в нарушении связи с миром, в ограниченной мобильности, бедности контактов со сверстниками и взрослыми, а также в ограничении общения с природой и доступа к культурным ценностям. Проект «Краски моего мира» направлен на моральную поддержку и социализацию этих детей», рассказал лидер омских справедливороссов, депутат Горсовета Владимир Гуселетов.