Дни здоровья с салоном «US MEDICA»

СЕГОДНЯ 08:42 2018-10-30T08:50:28+03:00

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Мы предлагаем вам пройти сеанс бесплатного массажа с 10:00 до 19:00 в салоне «US MEDICA», который будет сделан на специальном профессиональном оборудовании! А также вы сможете позаниматься на беговой дорожке, опробовать товары для здоровья, посидеть на стуле для идеальной осанки, испытать приборы для создания здорового тела и ухода за лицом.

Скорее записывайтесь на прием! Количество мест ограничено!

Чтобы попасть на День здоровья в салон «US MEDICA» в ТК «Триумф» или в ТЦ «Мега», позвоните по телефону 97-22-48.

В случае если у вас изменятся планы или вы по каким-то причинам передумаете, просим сообщить нам заранее. Это позволит вам остаться в программе и в последующем воспользоваться нашей акцией в дальнейшем.

Спешите подать заявку!

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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