2018-10-28T18:19:31+03:00
Происшествия

Родился в рубашке: В Омске на гонках сняли момент, как машина сбила судью

К счастью, мужчина остался жив, но попал в больницу [видео]
ЮЛИЯ СУПРЯДКИНА
Поделиться:
На видео попал момент того, как сбивают судью в Омске на гонкахНа видео попал момент того, как сбивают судью в Омске на гонкахФото: vk.com
Изменить размер текста:

Сегодняшние соревнования на площадке ДОСААФ едва не закончились трагедией. Во время автогонок произошло непредвиденное. Один из участников заезда, управлявший "Запорожцем", на полном ходу сбил судью. Об этом сообщают свидетели, которые присутствовали на трибунах во время гонок.

В социальных сетях уже появился ролик с моментом происшествия. На видео, выложенном в Интернете, можно увидеть, как один из гонщиков входит в поворот. В какой-то момент, видимо, он теряет управление над машиной. И на приличной скорости "Запорожец" сбивает судью. Судья, однако, после удара сумел самостоятельно подняться. Его спасло, судя по всему то, что в момент удара он успел сгруппироваться. Очевидцы сообщают, что его с травмами увезли на скорой. Но все могло закончиться трагично.

Омичи в комментариях неоумевают, почему судья находился на площадке, а не на вышке, как положено по правилам. И все приходят к выводу: арбитр родился в рубашке и сегодня может отмечать свой второй день рождения.

К слову, даже нахождение на вышке на автогонках не гарантирует безопасность. «Комсомолка» уже писала о поднобном случае. Год назад судью также сбили во время соревнований. Машина одного из участников въехала в вышку. Однако тогда последствия были печальные - судья погиб. Девушка, также находившаяся наверху, получила тяжелые травмы и долго восстанавливалась.

Сбили судью ДОСААФ Омск.Видео прислано в группу Аварийный Омск vk.com/aomsk

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
Добрый мороженщик: Омич украл корзины с пломбиром и продавал его по дешевке прохожим
Бизнесмена из Казахстана, купившего в Омске сахар, обманули мошенники
На новой рабочей неделе в Омск придет зима
Под Омском произошло смертельное ДТП
Омску выделили деньги на новые детские сады
В Омске на бульваре Победы зажгли фонари
Путин присвоили омскому травматологу звание Заслуженный врач РФ
В Омской области пассажир напал с ножом на таксиста - водитель в реанимации
В Омске на проспекте Маркса столкнулись сразу 4 машины
Пьяный омский водитель перевернул машину
На окраине Омска 18-летний водитель насмерть сбил пешехода
СМИ: Александр Пережогин уходит из «Авангарда»
«Главная профессия - быть человеком»: В Омске отметили 100-летие комсомола
В Омске пьяный водитель уснул на светофоре
Из Омска в Москву запустят бюджетный рейс
Омичам разрешили стрелять лис и зайцев
Омские студенты украли 30 аккумуляторов с фур
Чиновники в Омске пытаются оформить права на недостроенное метро
В Омском лесопарке убрали три свалки
Омскстат: врачи получают 57 тысяч в месяц, а медсестры - 28,5
Пассажиров рейса Омск-Иркутск перестанут кормить
В Омске автобус улетел в канаву на Красном Пути
На Любинском проспекте отремонтировали старинные часы
На сегодняшний день большим спросом пользуется оргстекло
В Старом Кировске горит свалка