Родился в рубашке: В Омске на гонках сняли момент, как машина сбила судью

СЕГОДНЯ 18:17 2018-10-28T18:19:31+03:00

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Сегодняшние соревнования на площадке ДОСААФ едва не закончились трагедией. Во время автогонок произошло непредвиденное. Один из участников заезда, управлявший "Запорожцем", на полном ходу сбил судью. Об этом сообщают свидетели, которые присутствовали на трибунах во время гонок.

В социальных сетях уже появился ролик с моментом происшествия. На видео, выложенном в Интернете, можно увидеть, как один из гонщиков входит в поворот. В какой-то момент, видимо, он теряет управление над машиной. И на приличной скорости "Запорожец" сбивает судью. Судья, однако, после удара сумел самостоятельно подняться. Его спасло, судя по всему то, что в момент удара он успел сгруппироваться. Очевидцы сообщают, что его с травмами увезли на скорой. Но все могло закончиться трагично.

Омичи в комментариях неоумевают, почему судья находился на площадке, а не на вышке, как положено по правилам. И все приходят к выводу: арбитр родился в рубашке и сегодня может отмечать свой второй день рождения.

К слову, даже нахождение на вышке на автогонках не гарантирует безопасность. «Комсомолка» уже писала о поднобном случае. Год назад судью также сбили во время соревнований. Машина одного из участников въехала в вышку. Однако тогда последствия были печальные - судья погиб. Девушка, также находившаяся наверху, получила тяжелые травмы и долго восстанавливалась.