2018-10-21T09:56:03+03:00
Общество

Сын омички, найденный через 11 лет в Волгограде с цыганами: Я уже привык к родной маме

Об этом он заявил в эфире программы "Жди меня"
Станислав МУХИН
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Мальчик простил маму.Мальчик простил маму.Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
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Жизнь 15-летнего Кости Костенко из Омска перевернулась в одночасье в сентябре. Его совершенно случайно обнаружили в Волгограде в семье цыган. Мальчик пожаловался маме приятеля, что его обижают. Позже выяснится, что подросток сказал это просто так, но жительница Волгограда заявила в полицию. Там-то и выяснилось, что Костя живет не с родной мамой Мариной Костенко, а в чужой семье. 11 лет его воспитывала Наталья Оглы - законная жена мужчины, с которым долго жила Марина Костенко. После смерти мужчины подросток почему-то остался жить в доме его законной жены, а мама мальчика съехала в новую квартиру.

После известия, что Костя в Волгограде, Марина Костенко забрала его в Омск. Его судьбу подробно рассказали в одном из последних выпусков программы "Жди меня". Парень пошел в школу, где никогда эти годы не учился.

- Я не ходил в школу, потому что все мои документы были у родной мамы. Просто гулял, жил обычной подростковой жизнью, - сказал в эфире Костя. - Но СМИ писали, что я не умею писать и читать. Вот это неправда!

Подросток уже больше месяца живет с родной матерью. И, похоже, в Омске с Мариной Костенко, которая после встречи с сыном просила простить ее, ребенку комфортно.

- Конечно, непросто было первое время. Ведь не каждый день такое бывает: живешь, а тут все переворачивается с ног на голову. Но я уже привык к родной маме! - признался 15-летний Костя Костенко.

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