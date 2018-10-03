Юбилейный мост в Омске открыли - на очереди ремонт Ленинградского

СЕГОДНЯ 13:05 2018-10-03T13:42:48+03:00

Об этом на празднике в часть открытия объекта рассказала мэр Оксана Фадина [фото, видео]

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Сегодня, 3 октября, спустя год открыли после ремонта Юбилейный мост через Омь. Впрочем, самые нетерпеливые горожане уже опробовали его на прочность, прогулявшись не нему накануне вечером.

Напомним, запуска движения здесь омичи ждали довольно долго - сдачу объекта переносили несколько раз - с мая на июль, потом на конец августа. В оптимистичные по началу планы строителей вмешалась погода. Весна и лето были холодными и дождливыми, поэтому часть отделочных работ никак не могли начать. Тем не менее справились даже почти за два месяца до срока сдачи. Напомним, по условиям контракта надо было уложиться до 30 ноября.

После реконструкции, которая, кстати, проводилась впервые за полвека его существования, Юбилейный мост стал прочнее и легче. В пешеходных зонах железобетонные конструкции заменили на металлические.

Открытие Юбилейного моста.Фото: Анна МИКУЛА

Открытие Юбилейного моста.Фото: Анна МИКУЛА

Специально на открытие моста в Омск приехал полпред президента по Сибирскому федеральному округу Сергей Меняйло. Он поздравил омичей с прадником и пообещал построить в нашем городе новые мосты, которые будут служить так же долго и надежно.

В этой мысли его поддержал и Александр Бурков.

- Есть у нас планы северной объездной дороги, там необходимо будет построить мост через Иртыш, и мы рассчитываем на поддержку. Желаю, чтобы в нашем регионе появлялись и другие новые мосты, - отметил губернатор.

Приехал на открытие моста и митрополит Омский и Тарский Владимир. Он пожелал омичам набраться терпения и поменьше жаловаться.

- Около года люди сердились, ругались, - заметил митрополит. - Но надо иметь терпение - без него ничего не добьешься. А изменения уже видны. Вот недавно ко мне гости из другого региона приехали. Говорят: «У вас улицы такие чистые стали! Что случилось». А я ответил, что новые люди пришли и, надеемся, наведут порядок. Давайте постараемся сделать так, чтобы приезжие брали с нас пример.

Долгожданное событие отметили залпами из разноцветного дыма, также запустили салют. Первыми после официального открытия по мосту прошли те, кто имеет непострадственное отношения к празднику, - строители, которые на протяжении года занимались его реконструкцией. после людей запустили и первые автобусы. По свежеуложенному асфальту прокатились 25 новеньких пазиков, которые приехали в Омск буквально на днях. Это вторая партия общественного транспорта, который город закупает в лизинг.

По мосту запустили новые пазики, которые на днях пришли в Омск.Фото: Анна МИКУЛА

Из-за праздника движение транспорта по Любинскому временно перекрыли.Фото: Анна МИКУЛА

Добавим, что теперь по мосту снова будут ходить автобусы. Возобновили четыре маршрута - автобусы номер 28, 78, 73, 62.

Приятной для омичей новостью поделилась на открытии и мэр Оксана Фадина. Она заявила о скором ремонте еще одного моста в центре города.

– На повестке дня – Ленинградский мост. Заключение мы получили 6 сентября. Нам необходимо подготовить сейчас несколько деформационных швов, - заявилаФадина. - Предвижу ваш вопрос: будет ли он тоже перекрыт. Мы будем делать все возможное, чтобы сделать как текущий ремонт - без остановки транспортных средств.

Таким образом реконструкция центра города уже обретает законченный вид. Сейчас полностью приведены в порядок улицы Ленина и Чокана Валиханова, теперь и Юбилейный мост. В следующем году обещают заняться благоустройством прилегающей улицы Бударина.

Открытие Юбилейного моста.Фото: Анна МИКУЛА

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