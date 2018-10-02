Долгожданное открытие: по Юбилейному мосту в Омске снова запустят автобусы

СЕГОДНЯ 10:54 2018-10-02T10:55:06+03:00

После года ремонта объект, наконец, сдадут

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Завтра, 3 октября, в Омске состоится событие, которого омичи уже год ждут с нетерпением. Закрытый на год на реконструкцию Юбилейный мост, наконец, откроют. На праздник обещают приехать полпред президента в СФО Сергей Меняйло, губернатор Омской области Александр Бурков и мэр Омска Оксана Фадина.

Как сообщает пресс-служба мэрии Омска, из-за мероприятий, будут перекрыты некоторые улицы в центре.

С 12.00 до 15.00 будет ограничено движение транспорта на следующих дорогах:

– улица Ленина на участке от площади Победы до улицы Партизанской;

– улица Партизанская на участке от улицы Карла Либкнехта до улицы Ленина;

– улица Щербанева на участке от улицы Бударина до улицы Ленина;

– улица Думская на участке от проспекта Карла Маркса до Юбилейного моста.

Зато уже на следующий день по обновленному мосту запустят не только легковые машины, но и общественный транспорт. По своим прежним маршрутам начнут ездить автобусы номер 28, 78, 73, 62.

Двигаться он будут по следующим схемам:

- движение автобусов маршрута № 73 с улицы Красный Путь будет направлено по улице Ленина с левым поворотом на улицу Маяковского;

- движение автобусов маршрута № 28 с Ленинградского моста будет направлено по проспекту Карла Маркса, улицам Лермонтова, Ленина;

- движение автобусов маршрута № 78 с моста 60-летия Победы будет направлено по улицам Ленина, Лермонтова, проспекту Карла Маркса;

- движение автобусов маршрута № 62 с проспекта Карла Маркса будет направлено по улицам Гагарина, Интернациональной, Красный Путь, Спартаковской, Партизанской, Юбилейному мосту, Лермонтова, проспекту Карла Маркса.

Напомним, после многочисленных обращений обеспокоенных омичей, Юбилейный мост обследовали и пришли к неутешительным выводам. Конструкции, построенной в 1967 году, вынесли вердикт - без срочного ремонта она может просто рухнуть. Объект закрыли на реконструкцию в прошлом году 8 октября. Горожане опасались, еще больших пробок, чем обычно. Но серьезных заторов со временем удалось избежать.

Тем не менее, сдачу моста местные жители уже давно ждут с нетерпением. Сначала его обещали отремонтировать в мае, потом в июле. После дату переносили еще несколько раз. Подрядчик сетовал, что весной и летом работам существенно помещала погода - было холодно и дождливо. Но все-таки удалось справиться в срок и даже на месяц раньше срока, указанного в условиях контракта.

Накануне Юбилейный мост уже испытали на прочность, прогнав по нему грузовики. Реконструированный объект выдержал проверку достойно.