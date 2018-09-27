Влияет ли позвоночник на память? Боли в спине? Головные боли? Это не приговор!

СЕГОДНЯ 11:00 2018-09-27T11:08:42+03:00

Сегодня сложно встретить человека, который хотя бы раз не испытывал болей в спине, чувство усталости, или его бы полностью устраивала своя осанка

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К сожалению, многие люди воспринимают все эти симптомы как неизбежность, мирятся с этой ситуацией и к врачу обращаются только при резком обострении заболеваний.

А ведь это абсолютная неправильная позиция! Действительно, общеизвестный факт, что с годами у позвоночника, в силу своего вертикального положения, снижаются функциональные возможности: уменьшается подвижность в суставах позвоночника, нарушается питание в межпозвоночных дисках. Но ведь есть способы поддерживать позвоночник в хорошем функциональном состоянии!

Ведь нарушение осанки и искривление позвоночника – это не только косметический дефект, это целый ряд симптомов и жалоб, с которыми можно длительно и не всегда успешно лечиться у разных специалистов. Это и головные боли, и головокружения, и укачивания в транспорте, и неустойчивое артериальное давление, и онемение в руках, ногах, и проявления вегетососудистой дистонии, и гиперактивность у детей, и снижение памяти, и Х-образная форма ног, и нарушение прикуса и многое-многое другое.

Зачастую боли, дискомфорт, плохая осанка имеют причины, устранение которых приводит к длительному хорошему самочувствию.

В Медицинском Центре «Сколиоз-диагностика» с помощью абсолютно безопасных методик, таких как компьютерная оптическая топография (аппарат ТОДП) и электроспондилография, можно определить эти причины. С помощью первого метода определяется форма позвоночника. Это очень важный момент. Даже если у пациента боли в спине на фоне выявленных грыж (или протрузий), то в лечении важно не столько лечить эти грыжи (протрузии), а корректировать причины их появлений. Например, при грыжах пояснично-крестцового отдела мы очень часто встречаем сильно выраженный поясничный прогиб. Именно из-за него и возникли проблемы с дисками. И именно в этом случае важно не только назначит медикаментозное лечение и физиотерапию, а подобрать упражнения, укладки на валике, научить правильно сидеть и лежать, чтобы нормализовать поясничный прогиб. Вот тогда пациент будет длительное время чувствовать себя здоровым.

Второй метод – электроспондилография – это экспресс-метод определения функционального состояния позвоночника и причин болей в спине. Т.е. за несколько минут можно ответить на основной вопрос – боли возникли из-за напряженных мышц, из-за «смещения» позвонка, или из-за проблем в межпозвоночном диске. Кстати, благодаря такой экспресс-диагностике, направления на достаточно дорогостоящее обследование МРТ значительно уменьшились.

Компьютерный снимок, который выдаётся на руки после обследования позвоночника

Плантограф, для определения степени плоскостопия

Метод биологической обратной связи (БОС). После занятий на «Миотренажере» увеличивается объем движений в суставах; улучшается мышечное чувство; повышается сократительная способность мышц; формируются двигательные навыки (манипуляционная функция кисти, правильная осанка, улучшилась походка).

Применение современных методик лечения, которые практически не имеют противопоказаний, позволяют также максимально уменьшить медикаментозную терапию. Это и современная общая магнитотерапия (применяется даже при онкологии), это тейпирование, методики мануальной терапии, сухого вытяжения. Большим преимуществом лечения в МЦ «Сколиоз-диагностика» является не просто набор этих методик, а разработанная программа с четкой последовательностью всех назначений. Такой подход в течение многих лет дает большой длительный эффект от лечения.

Кроме того, в Медицинском Центре есть опыт коррекции нарушений позвоночника у спортсменов в зависимости от вида спорта, у музыкантов, так как они зачастую длительное время проводят в «неудобных» позах.

МЦ «Сколиоз-диагностика» многим омичам известен своей большой профилактической работой, которая ведется в городе и области уже 20 лет. Многочисленные обследования на современном оборудовании ТОДП с рекомендациями, которые проводились и проводятся не только в здании МЦ, но и в школах, детских садах, оздоровительных лагерях нашего города и Омской области на протяжении всех этих лет, позволило своевременно выявить серьезные заболевания и остановить их прогрессирование.

Вы всегда получите объективную оценку состояния Вашего позвоночника или Ваших детей в МЦ «Сколиоз-диагностика» по адресу 8-я Северная, 176, тел. 27-88-35, 23-65-07, 8-913-629-37-63 быстро, безопасно и недорого! Будьте здоровы!