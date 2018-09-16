У вице-мэра Омска Богдана Масана арестовали счета и имущество

СЕГОДНЯ 05:56 2018-09-16T05:58:33+03:00

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Серьезные проблемы у высокопоставленного чиновника начались год назад. У силовиков появидись претензии к работе Богдана Масана. На него завели уголовное дело. По мнению следствия, в 2015 году именно Масан, тогда еще замминистра строительства, причастен к тому, что 14 млн из бюджета на реконструкцию здания страхового товарищества «Саламандра» на ул. Музейной перечислили фирме ООО «СтройИнвестКомплект». Организация по факту никаких работ не проводила на эти деньги, а позже власти от ее услуг и вовсе отказались. Следственный комитет считает, что фирма принадлежала запреду омского правительства Станиславу Гребенщикова. Сыщики же полагают, что высокопоставленные чиновники действовали в сговоре. На Гребенщикова тоже завели уголовное дело и ему пришлось уйти с должности. Богдана Масана, который сейчас возглавляет департамент финансов и контроля, обвиняют в превышении должностных полномочий.

Сам вице-мэр ситуацию не комментирует. В администрации города тоже отказываются обсуждать претензии силовиков и ждет официально предъявленных обвинений. Тем временем, стало известно, что у Богдана Масана арестовали имущество и счета. Об этом сообщает "Новый Омск". Решение по ходатайству следствия принял Центральный районный суд Омск.