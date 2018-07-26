СМИ: На омского вице-мэра Богдана Масана завели уголовное дело

26 Июль 13:23 2018-07-26T13:32:10+03:00

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В местных интернет-СМИ появилось сообщение о новом скандале, прогремевшем в стенах омской горадминистрации: на вице-мэра Богдана Масана завели уголовное дело. По неподтвержденным данным, чиновника подозревают в махинациях при реконструкции старинного здания «Саламандра», где некогда располагалось одноименное страховое товарищество.

Как сообщает сайт "Новый Омск", ссылаясь на следователя по расследованию особо важных дел Пятого следственного управления ГСУ СКР Алексея Шевчука, речь идет о 2015 годе, когда Масан занимал кресло заместителя министра строительства и ЖКК Омской области. Чиновник, по версии следствия, перечислил из бюджета средства на выполнение строительно-монтажных работ в «Саламандре». Казенные деньги - а это, между прочим, 14 миллионов - получила фирма, подконтрольная тогдашнему зампреду Станиславу Гребенщикову. Минувшей зимой стало известно о том, что на Гребенщикова за махинации с реконструкцией здания завели уголовное дело.

Официальных комментариев от властей по информации пока не поступало.

СПРАВКА "КП"

Масан Богдан Анатольевич родился 27 октября 1967 года в Чернигове.

В 1990 году окончил Новосибирское высшее военно-политическое общевойсковое училище по специальности «политработник». В этом же году приехал в Омск на службу - был заместителем командира роты.

После армии устроился на работу в финансовое управление администрации на должность экономиста, ведущего экономиста, начальника отдела финансирования внебюджетных фондов, начальника отдела ценных бумаг и валютных операций.

С апреля 2004 года по июнь 2005 года — заместитель министра финансов Омской области.С 2005 по 2012 год — заместитель мэра, директор департамента финансов и контроля. С декабря 2012 года — заместитель министра строительства, транспорта и ЖКХ. В декабре 2017 года вернулся в городскую администрацию в качестве вице-мэра, директора департамента финансов и контроля.

Женат, воспитывает двоих детей.

ПОДРОБНОСТИ

Зампреда омского правительства Гребенщикова задержал следком

По версии следствия, Гребенщиков «злоупотребил» на 14 млн. Столько бюджетных рублей он перечислил компании «СтройИнвестКомплект» из Санкт-Петербурга, которая так и не выполнила реконструкцию злополучного Омского Эрмитажа. Здание Саламандры на улице Музейная, 4 должны были сдать еще в прошлом году к 300-летию Омска.

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