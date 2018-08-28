Омичи сами выберут тротуары и междворовые проезды, которые отремонтируют в следующем году

СЕГОДНЯ 08:34 2018-08-28T08:35:54+03:00

Изменить размер текста: A A

Горожане, пришедшие на избирательные участки 9 сентября, смогут реализовать свое конституционное право и принять участие в масштабном проекте – формировании списка тротуаров и межквартальных проездов, требующих ремонта в 2019 году.

Сегодня обратить внимание властей на ненадлежащее состояние того или иного участка тротуарной сети или межквартального проезда можно путем обращения в окружную администрацию, через КТОС или социальные сети. Но эти методы не дают общей картины и не отражают мнения людей, далеких от Интернета или не имеющих времени обратиться в округ.

Именно поэтому по аналогии с голосованием по выбору общественных пространств – для реализации федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» – решено провести изучение общественного мнения.

– Жители любого микрорайона каждый день ходят и ездят по знакомым маршрутам, они первыми замечают, когда возникает какая-то проблема, – отметил первый заместитель директора департамента городского хозяйства Михаил Горчаков. – Активные горожане – наши большие помощники. Благодаря их неравнодушной позиции мы выбрали объекты для программы «Формирование комфортной городской среды» и составляем списки дорог, которые подлежат ремонту в рамках программы «Безопасные и качественные дороги».

Чтобы внести свою лепту в большое дело, достаточно прийти на губернаторские выборы 9 сентября. В фойе и на входных группах избирательных участков будут работать волонтеры, которые помогут заполнить специальный бланк.

Процесс не займет больше пяти минут. Все пожелания омичей систематизируют и направят в окружные администрации для формирования планов ремонтной кампании 2019 года. Информация об адресах, набравших наибольшее количество голосов, будет находиться в открытом доступе.

ВАЖНО ЗНАТЬ!

Отдать свой голос за конкретный проезд или тротуар можно будет 9 сентября с 8.00 до 20.00 на своем избирательном участке. Получить бланк нужно у волонтера. На передней стороне листка следует указать конкретный участок – например, тротуар вдоль домов № 1, 3, 5 по улице Лермонтова. С обратной – можно схематично изобразить его границы.