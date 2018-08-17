Парк семейного отдыха украсит скульптура

СЕГОДНЯ 11:14 2018-08-17T11:18:43+03:00

В новом микрорайоне появятся также детская площадка и места для прогулок

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Проработать вопрос установки небольшой скульптуры на территории Парка семейного отдыха в Ленинском округе дала поручение мэр Оксана Фадина, инспектируя ход работ по благоустройству территории.

Скамейки и малые архитектурные формы

Работы в новом микрорайоне на Московке ведутся в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». Строители уже оборудовали место для монтажа детской игровой зоны и выполнили устройство парковки. Параллельно с этим ведется мощение дорожек тротуарной плиткой.

В ходе осмотра площадки мэр Оксана Фадина распорядилась заняться вопросом переноса одной из опор линий электропередач, которая в настоящее время находится посреди клумбы и может быть небезопасной для отдыхающих.

- Постепенно парк наполнится небольшими скульптурами, в теневой зоне будут размещены скамеечки, чтобы можно было посидеть. Мы уже начинаем дальше – на центральной площадке парка есть место, которое, я думаю, со временем займет малая архитектурная форма. Мы хотим, чтобы она стала объектом притяжения, индивидуализировала парк, – поделилась планами глава города. – Что касается особенностей территории, то это одна из шести благоустраиваемых городских площадок, которая по-своему индивидуальна. Это духовное место, потому что рядом находится храм, здесь вокруг располагаются и индивидуальная жилая застройка, и многоквартирные дома, это действительно зона отдыха для многих омичей, поэтому она и будет носить название «Парк семейного отдыха». В этом ее энергетика, которую мы постараемся сохранить.

Фонари будут работать на энергии солнца

Как уверяет подрядчик, к 1 сентября все работы будут завершены. На прилегающей территории ведется активная застройка, поэтому будущий парк дополнит инфраструктуру района.

– Уже на 70 % выполнена пешеходно-тропиночная сеть, закончен монтаж водопровода, в настоящее время мы ждем поставки светильников на солнечных батареях, – рассказал глава Ленинского округа Дмитрий Зярко. – К сожалению, местные инженерные сети не дали нам возможности получить необходимую нагрузку, чтобы установить стационарные опоры освещения. Но мы применим уже опробованный в городе опыт и разместим здесь 10 фонарей, работающих от солнечной энергии, с достаточным количеством датчиков, чтобы обеспечить хорошее освещение всей территории парка.

КСТАТИ

Не забыли проектировщики и об озеленении. На территории планируется высадка крупномеров и стандартных саженцев, повсюду будут разбиты клумбы с большим количеством цветов.

Центральное место на площади займет крупномерная ель. Планируется, что со временем на территории парка можно будет проводить новогодние праздничные мероприятия для жителей микрорайона.