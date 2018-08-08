ХК «Авангард»: Команда проведет сезон в Балашихе

СЕГОДНЯ 11:10 2018-08-08T13:42:02+03:00

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Омские власти продолжают разбираться в ситуации, в которой оказался ХК "Авангард". За месяц до начала регулярного сезона в Континентальной лиги команда пока остается без домашней площадки. Из-за аварийного состояния "Арена-Омск" проводить там игры нельзя. Сейчас проводится экспертиза здания. Клуб мог бы вернуться в СКК имени Блинова, в котором "Авангард" играл раньше, но и этот дворец спорта находится в ужасном состоянии.

Власти и руководство клуба решают, что делать. Первую часть чемпионата "ястребы" проведут не в Омске. Теперь это официально подтвердил врио губернатора Александр Бурков. На встреча со спортивной общественностью он заявил:

- СКК имени Блинова мы до Нового года не сможем открыть, если все хотим сделать качественно. Через неделю, когда будут результаты инструментального обследования «Арены Омск», станет что-то понятно, - цитирует РИА Омск-Информ губернатора. - Параллельно мы обследуем СКК. Из-за этой ситуации мы можем выпасть из программы «Газпрома» по строительству плоскостных сооружений.

Из слов врио губернатора можно сделать вывод, что компания деньги, запланированные на строительство спортивных площадок, скорее всего, направит на реконструкцию СКК имени Блинова.

Ранее рассматривался вариант проводить домашние игры в Балашихе и Красноярске. И вот в клубе, наконец, сообщили: команда на целый сезон переезжает в Балашиху. Об этом рассказал председатель Совета директоров ХК "Авангард" Александр Крылов:

- За Подмосковье говорят сразу несколько факторов. Во-первых, это большая армия наших болельщиков, проживающая в Москве. В Красноярске тоже любят хоккей, но болельщиков "Авангарда" там крайне мало. Во-вторых, "Арена Балашиха" - действующий стадион, там все отлажено по всем необходимым для нас направлениям. К тому же в Красноярск из Москвы лететь пять часов и в этом городе мы могли бы играть только до старта плей-офф, поскольку со 2 марта там начнется Универсиада.

При этом в "Авангарде" подчеркивают: команда обязательно вернятся в Омск в ближайшее время.

- Мы омский клуб и будем играть в Омске, команда обязательно вернется. Переезд - временное решение. На "Арене Омск" продолжают работу эксперты, которые в скором времени дадут свое профессиональное заключение. Результаты мы сообщим, так же, как и по СКК имени Виктора Блинова, где тоже ведутся обследования, - сказал Крылов.