Друзья омского пилота, погибшего при крушении Ми-8 в Красноярске: Он с детства мечтал летать

5 Авг. 01:00 2018-08-05T13:24:58+03:00

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Главную мечту жизни омич Станислав Иванов осуществил всего два года назад. В 2016 году он окончил Омское летное училище и стал, наконец, дипломированным специалистом.

- Стас был романтиком, всегда мечтал о небе. Мы учились в Олтуге в параллельных группах, вместе отлетывали практику. А 1 сентября 2016 года выпустились, - рассказывает один из его друзей.

Работу удалось найти в компании «Ютэйр». Станислава взяли вторым пилотом на вертолет Ми-8. Летали по Северу нашей страны - в основном, перевозили вахтовиков на работу. На страничке у молодого человека в соцсети фото с девушкой, с красотами суровой природы Красноярского края, где он работал. И - много вертолетов.

- Авиация, полет, небо - слова, которые заставляют сердце ускорять ритм и получать невиданный кайф! Только в небе можно понять, что такое истинная свобода! Красота небесного океана не сравнима ни с чем! - пишет на своей странице Станислав.

Все оборвалось в субботу, 4 августа. Ми-8 почти сразу после взлета, камнем упал вниз. По предварительным, данным зацепился лопастью винта за другой вертолет. Все находившиеся на борту люди, в том числе и 24-летний Станислав Иванов, погибли.

Сейчас коллеги пилота собирают помощь его семье - в Стаса остались родители. Также помощь родным всех погибших обещает правительство Красноярского края.

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