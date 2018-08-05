При крушении вертолета в Красноярском крае погиб омич

СЕГОДНЯ 08:14 2018-08-05T08:36:32+03:00

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В Красноярском крае объявлен день траура 6 августа. Известно, что утром 4 августа в Туруханском районе, в двух километрах от города Игарка, произошло крушение вертолета Ми-8, перевозившего вахтовиков. Воздушное судно выполняло рейс Ванкор - Таркосале и упало почти сразу после вылета. Оно было новым - 2010 года выпуска. Что могло произойти, еще предстоит выяснить специалистам. По предварительным данным, рухнувшая машина зацепилась лопастями за внешний груз другого вертолета.

Все находившиеся на борту - 15 пассажиров и трое членов экипажа - скончались на месте. Сообщается также, что перевозили сотрудникав компании «Ванкор». На место крушения оперативно приехал глава края Александр Усс. Сейчас решаетя вопрос об оказании помощи семьям погибших.

На месте трагедии продолжают работать оперативные службы. МЧС открыло горячую линию, где близкие людей, находившихся в вертолете, могут получить всю необходимую информацию, а также помощь психолога.

Пресс-служба правительства Красноярского края предоставила список погибших. Как выяснилось, среди членов экипажа был один омич - Станислав Иванов. Другой пилот, Александр Кононов, жил в Красноярском крае, но также имел отношение в нашему городу. Он был выпускником Омского летного училища.

Выражаем соболезнования родным и близким погибших.