В правительстве рассказали, что сейчас происходит внутри «Арены-Омск» и СКК имени Блинова

1 Авг. 09:51 2018-08-01T11:46:37+03:00

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В пресс-службе областного правительства прокомментировали шумиху вокруг омской ледовой арены.

Напомним, на прошлой неделе появилась информация о том, что сотрудников "Арены - Омск" не пускают внутрь. По информации, которая просочилась в местные СМИ, фундамент здания дал трещину. Омский "Авангард" оказался без ледовой арены для тренировок и матчей. По стечению обстоятельств, единственный альтернативный вариант в нашем городе - СКК имени Блинова - уже давно закрыт из-за запущенного состояния. Сейчас "ястребы" тренируются в Финляндии, а руководство решает, где и как начинать сезон НХЛ.

В областном правительстве сообщили: сейчас внутри "Арены-Омск" проходит экспертиза технического состояния. Планируется, что она завершится до 13 августа. Одновременно специалисты обследуют инженерные системы и коммуникации в СКК имени В.Блинова.

Ранее эксперты уже проверили техническое состояние СКК:

- В некоторых несущих конструкциях покрытия здания эксперты выявили дефекты, связанные с коррозией металлических элементов, вызванной протеканием крыши. Вместе с тем, техническое состояние несущих конструкций оценивалось, как ограниченно работоспособное с необходимостью проведения капитального ремонта, - рассказала пресс-секретарь губернатора Анастасия Гуливатенко. - Основные вопросы вызвало состояние крыши, покрытие которой признано аварийным.

Власти заявили, что вместе с ХК "Авангард" старается как можно оперативнее решить проблему, которая так волнует тысячи омских болельщиков - поездки на матчи в соседние регионы могут позволить себе далеко не все. В целом же, если подытожить комментарий чиновников, то вопрос остается подвешенным до появления результатов экспертиз.