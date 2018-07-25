Медицинскому Центру «Сколиоз-диагностика» исполняется 20 лет!

25 Июль 12:25 2018-07-26T11:26:33+03:00

Сегодня многие омичи и гости нашего города знают Медицинский центр «Сколиоз-диагностика» как современный узкопрофильный центр по направлениям ортопедия, вертебрология, неврология. А как все начиналось?

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В 1998 году команда единомышленников решила заняться вопросами профилактики и оздоровления ортопедических заболеваний у детей в городе Омске. Была арендована небольшая площадь в детском саду и оказывалось всего 3 вида медицинских услуг. Главной гордостью было приобретение уникального аппарата ТОДП, с помощью которого обследовали школьников города и Омской области на предмет выявления нарушений осанки и деформаций позвоночника. За 5 лет работы за свой счёт было обследовано более 18 тысяч детей и подростков.

Такая огромная профилактическая работа небольшой клиники была оценена правительством Омской области, и в 2004 году «Сколиоз-диагностика» (первая в Омской области) включена в программу обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в рамках ОМС обследовано свыше 180 тысяч детей и подростков.

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В 2007 году было приобретено 2 здания. Это позволило расширить спектр медицинских услуг. В 2013 году построено новое трехэтажное здание, отвечающее современным требованиям, приобретено новое современное диагностическое и лечебное оборудование, долицензированы новые виды медицинской деятельности.

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На сегодняшний день в работе Медицинского Центра выделяется 3 основных направления: консультативно-диагностическое, лечебное и профилактическое. После консультации специалиста и проведения необходимой диагностики, пациенты обучаются ортопедическому режиму, получают индивидуальную программу лечения и дальнейшего оздоровления.

В условиях МЦ «Сколиоз-диагностика» проводятся все необходимые лечебные процедуры: индивидуальная разработка и обучение лечебной физкультуре, в том числе и с помощью аппарата биологической обратной связи (БОС), массаж, мануальная терапия, физиолечение, иглорефлексотерапия, тейпирование, подбор ортопедической продукции и др.

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Профилактическое направление осуществляется проведением выездных массовых обследований с помощью компьютерного оборудования, выявляющие нарушения позвоночника, стоп на самых ранних стадиях. Особое внимание уделяется выявлению причин ортопедических проблем, что позволяет добиваться стойких положительных результатов.

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В МЦ «Сколиоз-диагностика» работают опытные специалисты высокой квалификации с многолетним стажем работы по данному профилю. По материалам работы МЦ были защищены 2 кандидатские диссертации: в 2002 году врачом Степкиной М.А. и в 2005 году - директором Жуковым С.Ю. 10-летний опыт работы МЦ был обобщен в монографии «Система диагностических и консервативных лечебных мероприятий при нарушениях осанки и деформациях позвоночника у детей и подростков».

Коллектив клиники – это инициативные, увлеченные своей профессией люди. МЦ «Сколиоз-диагностика» с 2017 года является резидентом Омского кластера социальных инноваций.

На базе Медицинского центра разрабатываются и внедряются новые комплексные программы. Одним из первых таких комплексных пакетов стала ортопедо-психологическая диагностика. Ортопеды назначают лечение от сутулости, подбирают правильные упражнения, но если у ребенка занижена самооценка и он чувствует себя неуверенно – наши усилия могут быть напрасными. Вот здесь на помощь приходит психолог. Совместная работа медиков и психологов дает превосходный результат!

Сейчас мы внедряем еще одно очень интересное новое направление – ортопедо-стоматология/вертебро-стоматология. Давно доказана взаимосвязь нарушений осанки, наличия плоскостопия с нарушением прикуса и другими проблемами в области стоматологии. Поэтому общая программа разработанная специалистами МЦ «Сколиоз-диагностика» и стоматологической клиники «Мастерская улыбок», позволяет решать проблемы клиента с двух сторон – со стороны ортопеда (вертебролога) и со стороны стоматологии. Для более быстрой адаптации к протезам в стоматологии начали использовать методы тейпирования, которые очень активно применяются в клинике «Сколиоз-диагностика».

Начат еще один интересный проект – профориентационный. В мае 2018 года в клинике побывало 2 группы учащихся 6-9 классов, которым была предоставлена не только экскурсия по клинике, но и специально разработанные профориентационные пробы. Что это значит? А это значит, что дети сами побывали в роли специалистов и почувствовали себя «врачом», «медсестрой», «администратором». Для них это было интересно и значимо.

Прошло 20 лет! За плечами большой опыт, а впереди еще много планов, предложений, проектов. Надеемся, что омичи и гости нашего города и дальше будут выбирать Медицинский Центр «Сколиоз-диагностика» www.scolioz-ds.ru, расположенный на ул. 8-я Северная, 176 для лечения, оздоровления и профилактики. Тел.: 8 (3812) 27-88-35, 23-65-07.

Материалы предоставлены медицинским центром «Сколиоз-диагностика».

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