2018-07-26T11:26:33+03:00
Здоровье

Медицинскому Центру «Сколиоз-диагностика» исполняется 20 лет!

Сегодня многие омичи и гости нашего города знают Медицинский центр «Сколиоз-диагностика» как современный узкопрофильный центр по направлениям ортопедия, вертебрология, неврология. А как все начиналось?
Поделиться:
Изменить размер текста:

В 1998 году команда единомышленников решила заняться вопросами профилактики и оздоровления ортопедических заболеваний у детей в городе Омске. Была арендована небольшая площадь в детском саду и оказывалось всего 3 вида медицинских услуг. Главной гордостью было приобретение уникального аппарата ТОДП, с помощью которого обследовали школьников города и Омской области на предмет выявления нарушений осанки и деформаций позвоночника. За 5 лет работы за свой счёт было обследовано более 18 тысяч детей и подростков.

Такая огромная профилактическая работа небольшой клиники была оценена правительством Омской области, и в 2004 году «Сколиоз-диагностика» (первая в Омской области) включена в программу обязательного медицинского страхования. На сегодняшний день в рамках ОМС обследовано свыше 180 тысяч детей и подростков.

В 2007 году было приобретено 2 здания. Это позволило расширить спектр медицинских услуг. В 2013 году построено новое трехэтажное здание, отвечающее современным требованиям, приобретено новое современное диагностическое и лечебное оборудование, долицензированы новые виды медицинской деятельности.

На сегодняшний день в работе Медицинского Центра выделяется 3 основных направления: консультативно-диагностическое, лечебное и профилактическое. После консультации специалиста и проведения необходимой диагностики, пациенты обучаются ортопедическому режиму, получают индивидуальную программу лечения и дальнейшего оздоровления.

В условиях МЦ «Сколиоз-диагностика» проводятся все необходимые лечебные процедуры: индивидуальная разработка и обучение лечебной физкультуре, в том числе и с помощью аппарата биологической обратной связи (БОС), массаж, мануальная терапия, физиолечение, иглорефлексотерапия, тейпирование, подбор ортопедической продукции и др.

Профилактическое направление осуществляется проведением выездных массовых обследований с помощью компьютерного оборудования, выявляющие нарушения позвоночника, стоп на самых ранних стадиях. Особое внимание уделяется выявлению причин ортопедических проблем, что позволяет добиваться стойких положительных результатов.

В МЦ «Сколиоз-диагностика» работают опытные специалисты высокой квалификации с многолетним стажем работы по данному профилю. По материалам работы МЦ были защищены 2 кандидатские диссертации: в 2002 году врачом Степкиной М.А. и в 2005 году - директором Жуковым С.Ю. 10-летний опыт работы МЦ был обобщен в монографии «Система диагностических и консервативных лечебных мероприятий при нарушениях осанки и деформациях позвоночника у детей и подростков».

Коллектив клиники – это инициативные, увлеченные своей профессией люди. МЦ «Сколиоз-диагностика» с 2017 года является резидентом Омского кластера социальных инноваций.

На базе Медицинского центра разрабатываются и внедряются новые комплексные программы. Одним из первых таких комплексных пакетов стала ортопедо-психологическая диагностика. Ортопеды назначают лечение от сутулости, подбирают правильные упражнения, но если у ребенка занижена самооценка и он чувствует себя неуверенно – наши усилия могут быть напрасными. Вот здесь на помощь приходит психолог. Совместная работа медиков и психологов дает превосходный результат!

Сейчас мы внедряем еще одно очень интересное новое направление – ортопедо-стоматология/вертебро-стоматология. Давно доказана взаимосвязь нарушений осанки, наличия плоскостопия с нарушением прикуса и другими проблемами в области стоматологии. Поэтому общая программа разработанная специалистами МЦ «Сколиоз-диагностика» и стоматологической клиники «Мастерская улыбок», позволяет решать проблемы клиента с двух сторон – со стороны ортопеда (вертебролога) и со стороны стоматологии. Для более быстрой адаптации к протезам в стоматологии начали использовать методы тейпирования, которые очень активно применяются в клинике «Сколиоз-диагностика».

Начат еще один интересный проект – профориентационный. В мае 2018 года в клинике побывало 2 группы учащихся 6-9 классов, которым была предоставлена не только экскурсия по клинике, но и специально разработанные профориентационные пробы. Что это значит? А это значит, что дети сами побывали в роли специалистов и почувствовали себя «врачом», «медсестрой», «администратором». Для них это было интересно и значимо.

Прошло 20 лет! За плечами большой опыт, а впереди еще много планов, предложений, проектов. Надеемся, что омичи и гости нашего города и дальше будут выбирать Медицинский Центр «Сколиоз-диагностика» www.scolioz-ds.ru, расположенный на ул. 8-я Северная, 176 для лечения, оздоровления и профилактики. Тел.: 8 (3812) 27-88-35, 23-65-07.

Материалы предоставлены медицинским центром «Сколиоз-диагностика».

На правах рекламы

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Первая помощь при отравлении
В нашей жизни становится все больше транспорта, увеличивается загрязнение воздуха продуктами горения различных материалов. В следствие этого от отравления угарным газом никто не застрахован. "Комсомолка" рассказывает, какую первую помощь надо оказать при
Семь небанальных советов, как спастись от жары
Про то, что надо больше пить, не бродить под палящим солнцем с 12 до 14 часов, особенно без панамки, не носить синтетику и проветривать перед сном - это все слышали. Но есть и некоторые необычные, но действенные секреты, которыми поделились врачи
Для детских глаз чтение под одеялом также вредно, как видеоигры в метро
Когда нужно посещать офтальмолога для профилактики, как заметить падение зрения у малышей и подростков, и поможет ли морковка со сметаной, мы обсудили с детским врачом-офтальмологом Игорем Азнауряном
Новости 24