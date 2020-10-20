Омские спортплощадки отремонтируют до конца октября

Омск – город спортивный, в котором любят не только спорт высоких достижений, но и массовый. Неудивительно, что городские власти уделяют особое внимание содержанию городских спортивных площадок. Средства на эти цели из городского бюджета выделяются немалые – только в этом году около 6 миллионов рублей.

Как пояснили в департаменте по делам молодежи, физической культуры и спорта городской администрации в этом году в Омске планируется обустроить и отремонтировать 57 плоскостных спортивных сооружений. Уже сейчас ремонтные работы завершены на 47 объектах. В числе отремонтированных спортивных объектов - 30 хоккейных площадок.

До конца октября планируется привести в порядок остальные спортивные объекты. Тем более, что погода этому процессу благоприятствует. Так сейчас полным ходом ремонтируют комплексную спортивную площадку на улице Мельничная 89/3. Здесь будет установлено ограждение из профильной трубы. Общая стоимость работ на этом объекте составляет около 230 тысяч рублей.

В числе других территорий, где идут работы площадки возле дома 105 на улице Куломзинская, на Звездова 130 и на Донецкой 1. На 15 площадках работы уже выполнены. Всего запланировано отремонтировать 19 объектов. Также будут обустроены новые уличные тренажеры по следующим адресам: ул. Блюхера, 30, ул. Заозерная, 3, ул. Бородина, 46.

Кроме ремонта уже существующих спортивных площадок, в этом году обустроят пять новых.

В профильном департаменте мэрии пояснили, что этой зимой лед зальют на 118 хоккейных площадках. Из них 91 расположены во дворах домов, а 27 объектов - на территориях средних общеобразовательных школ.