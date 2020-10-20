В Омской области продолжают поиски рыбака, пропавшего неделю назад

На берегу нашли личные вещи рыбака, а его самого нигде не было. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Омской области снова не могут найти человека. На этот раз локацией для поисков стали не лес и не заброшенные села, а популярное в кругу омских рыбаков озеро. В соцсетях обеспокоенные друзья семьи и родственники просят о помощи в поисках Клевакна Игоря Вениаминовича.

Он отправился на рыбалку в Омскую область в Тюкалинский района на озеро Черталы 14 октября. Мужчина планировал насладиться рыбной ловлей в одиночку, поэтому не взял с собой никого из друзей. Но домой к назначенному времени Игорь так и не вернулся, на связь тоже выходить перестал.

Родственники обратились в полицию с заявлением о пропаже омича. В полиции организовали поиски по горячим следам, но они, к сожалению, оказались безуспешными. На берегу обнаружили только автомобиль и личные вещи пропавшего. Поиски с водолазами никаких результатов тоже не дали. Вдобавок на озере плохое, илистое дно, а это существенно ухудшает видимость под водой и осложняет поиски.

- Мой отец, а по совместительству близкий друг Клевакина Игоря сейчас с ещё одним мужчиной остались там недалеко от этого озера и завтра они продолжат поиски на лодках, сегодня с самого утра они уже прочесывали озеро, - сообщают близкие друзья семьи пропавшего и просят помощи у волонтеров для активного продолжения поисков на суше и воде.

Родственники надеются, что Игорь Клевакин не утонул. Фото: ВКонтакте

Родственники публикуют фото пропавшего, в надежде, что Игорь не утонул, и кто-нибудь из омичей или жителей Омской области узнает мужчину и сообщит, где он может находиться.

В полиции подтвердили, что приняли заявление о пропаже Игоря Клевакина в минувшую пятницу. Были проведены необходимые поисковые мероприятия.

- Родственники обратились с заявлением о пропаже Клевакина 16 октября. Были проведены поисковые мероприятия на воде. Различные поисковые действия не прерывались и ведутся до сих пор. Пока о месте нахождения омича ничего не известно, - сообщили в пресс-службе УМВД.

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