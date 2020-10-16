В Омске родилась уже вторая тройня за год

Это уже вторая тройня в Омске за год. Фото: пресс-служба горадминистрации

Омичи Наталья и Иван в одночасье стали многодетными родителями. 13 сентября у них родились первенцы – сразу две девочки и мальчик. С начала года это, кстати, уже вторая тройня, появившаяся на свет в нашем городе. Сегодня, 16 октября, новорожденные уже полностью окрепли и их выписали домой.

Как пояснили в департаменте общественных отношений и социальной политики администрации, по традиции, семью поздравила мэр Омска Оксана Фадина. Кроме того, молодая семья получила за рождение тройни сертификат от горадминистрации на 300 тысяч рублей.

– Это тройное счастье и ответственность, радость и переживания, труд и терпение. Желаю вашей семье много солнечных и радостных дней, душевного комфорта, всех благ. Пусть ваши малыши растут здоровыми, умными, способными, счастливыми и станут достойными гражданами нашей страны! – поздравила Наталью и Ивана мэр Омска Оксана Фадина.

Напомним, в 2018 году в Омске не было зарегистрировано рождение троен, а в 2019 году родилась одна тройня. Первая в этом году тройня появилась на свет в Омске 6 июля.