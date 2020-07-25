2020-07-25T10:13:27+03:00
Общество

В Омске родилась тройня

Из-за того, что малыши появились на свет раньше срока совсем крохотными, они пока находятся под наблюдением врачей [ФОТО]
Анна МИКУЛА
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Фото: министерство здравоохранения Омской областиФото: министерство здравоохранения Омской области
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В семье Вороных произошло радостное, а для Омска еще и редкое событие – рождение тройни.

– Седьмого июля у нашей семьи годовщина – 13 лет совместной жизни, а 6 июля на свет появились наши мальчики, – рассказывает в одночасье ставшая многое ной мамой Екатерина Вороная. – Но я еще не поняла, что у нас тройня. Мы с мужем несколько лет пытались стать родителями, но не получалось. А вот прошлый год стал для нас счастливым.

Мальчики родились раньше срока с низкой массой тела, поэтому пока они находятся в отделении патологии новорожденных и недоношенных детей № 1 в Городском клиническом перинатальном центре.

– Малыши появились на 33-й неделе с низкой массой тела, – говорит главврач ГКПЦ Любовь Семина. – Двое из них стабильно набирают вес, а вот третий мальчик пока находится отдельно от братьев в шестом отделении патологии новорожденных, его вес при рождении был меньше 1,5 кг, и сейчас он набирает медленнее своих братьев. Но здоровью всех троих ничего не угрожает, им просто нужно подрасти. Ежедневно специалиста отделения проводят стимуляция сосательного рефлекса, детки уже начинают держать соску. Вскармливание естественное, но мамочке на троих молока не хватает, потому докармливаем. Как только мальчики наберут вес, мы их выпишем.

ИСТОЧНИК KP.RU

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