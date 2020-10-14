В Омске на средства муниципального гранта заработал новый детский клуб

Новая точка притяжения для детей появилась в Омске. Активити-клуб «Буквоград» заработал на базе библиотеки имени И.А. Крылова в Октябрьском округе. Его организовали на средства муниципального гранта. 150 тысяч рублей выиграли по конкурсу представители библиотеки и КТОСа «Парковый».

Как рассказали в департаменте культуры омской мэрии, на эти деньги приобрели познавательные и художественные книги для детей, настольные игры, изготовили и установили детскую мебель в виде букв русского алфавита. Еще 100 тысяч рублей на реализацию проекта выделило бюджетное учреждение «Омские муниципальные библиотеки». Средства направили на ремонт помещения для детского клуба. Удалось сделать стильную стеллажную зону с мотивами из басен Ивана Крылова. - Мы полностью преобразили пространство, в котором разместился «Буквоград». Раньше здесь располагалось книгохранилище. Теперь это красочный интерактивный развивающий активити-клуб, наполненный книгами, настольными играми, со спортивной зоной и стилизованной зоной кинозала. По условиям гранта развивающие занятия, арт-уроки, громкие чтения, творческие мастер-классы в активити-клубе должны были проходить два раза в день. К сожалению, в связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой временно мероприятия перейдут в онлайн-формат, - говорит автор проекта, заместитель директора бюджетного учреждения «Омские муниципальные библиотеки» Надежда Кузнецова. По ее словам, библиотекари познакомят родителей и малышей с ресурсами «Буквограда», а также расскажут интересные и познавательные истории о выдающихся людях, великих изобретениях, удивительных явлениях природы. Кроме того, с помощью небольших видеороликов доступно и коротко ответят на вопросы маленьких почемучек и посоветуют родителям лучшие книги для детей. Естественно, малыши смогут брать книги активити-клуба «Буквоград» домой. Ожидается, что новая зона развлечений станет точкой притяжения для детей Октябрьского округа. Отметим, что это не первый подобный проект в Омске. Благодаря участию в грантовых конкурсах библиотекари уже открыли в городе три активити-клуба «Буквоград» для детей в возрасте от трех до семи лет.

На заметку: Где работают новые активити-клубы для детей «Буквоград»?

- Библиотека им. Н.К. Крупской (ул. Менжинского, 1В; тел. 55-07-28). Создан на 499 тысяч рублей из средств Фонда президентских грантов;

- детская библиотека «Книжная галактика» (ул. Герцена, 250; тел. 68-07-98). Создан на грант в 350 тысяч рублей от ОНПЗ по программе «Родные города»;

- библиотечный центр «Дом семьи» (ул. Химиков, 12/2; тел. 65-03-50). Создан на средства муниципального гранта в размере 164 тысячи рублей.