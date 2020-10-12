На заседании оперштаба в Омске обсудят введение ограничений из-за коронавируса

В Омской области уже начали закрывать на карантин группы в садиках и классы в школах. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня, 12 октября, в Омске состоится очередное заседание оперштаба по противодействию коронавирусу. Его начало запланировано на 15.00. В пресс-службе областного правительства сообщают, что повестка пока еще формируется.

Но уже точно понятно: будут обсуждаться вопросы, связанные с ужесточением режима полной готовности. После почти полного снятия всех ограничений, началом нового учебного года и полноценным выходом на работу всех местных жителей, зафиксирован резкий скачок заболеваемости. Статистика последних трех дней в регионе бьет все антирекорды с начала пандемии. Накануне только официально было подтверждено 147 новых случаев за сутки. И такие нерадостные цифры по всей стране.

Омские больницы уже работают почти на пределе возможностей. «Комсомольская правда в Омске» писала и об огромных очередях из скорых, которые выстраиваются перед МСЧ-4. Напомним, по ночам только там работает томограф, на котором проверяют пациентов с подозрением на ковид.

Разгрузить скорые, в теории, должно нововведение областного минздрава. Теперь все вызовы будут делить на экстренные и неотложные. На вторые, при которых нет угрозы жизни больного, начнут выезжать поликлинические бригады. Впрочем, пока у омичей остаются большие сомнения, что на практике система будет работать без сбоев.

С другой стороны, введение строгих ограничений, как весной, поможет существенно снизить рост заболеваемости. Но все это еще критичнее скажется как на экономике области в целом, так и на благосостоянии практически всех местных жителей. Из очередного периода затяжных нерабочих дней без потерь, наверняка, не выйдет никто.

Вот эту сложную дилемму и предстоит решить представителям облправительства, минздрава и Роспотребнадзора. О результатах обещают сообщить ближе к вечеру.

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По замыслу ведомства, такое перераспределение должно разгрузить работу скорой и ускорить оказание помощи для пациентов. Введение изменений минздрав анонсировал с 5 октября. На первом этапе часть вызовов службы «03» будут брать на себя две городские поликлиники – № 2 на улице 10 Лет Октября, 179 и № 8 на улице Багратиона, 10. Если опыт приживется, в связке со скорой будут работать все 15 поликлиник Омска.

Однако к новой системе работы очень много вопросов. «Комсомолка» решила задать их главврачу станции скорой помощи Омской области Максиму Стуканову. (Подробнее...)