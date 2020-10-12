«Обследовали заброшенные дома, водоемы и лес»: В Омской области уже 2 месяца ищут пропавшего подростка

Виталия Некрасова ищут сразу в двух регионах – в Омской и Новосибирской областях. Фото: УМВД России по Омской области

17-летний житель Новосибирской области Виталий Некрасов приехал в гости к бабушке в село Сорочино Калачинского района. 3 августа подросток ушел из ее дома и исчез. С тех пор никто из близких не знает о местонахождении мальчика.

Ориентировки пропавшего разосланы полицейским Омской и Новосибирской областей. Кроме сотрудников экстренных служб, его ищут волонтеры. За полезную информацию о местонахождении Витали обещают вознаграждение в 100 тысяч рублей. Однако пока никаких зацепок в этой истории нет.

Фото: УМВД России по Омской области

По информации областного УМВД, в минувшие выходные поиски Виталия Некрасова возобновили. Полицейские совместно с сотрудниками Следственного комитета и Росгвардии, представителями местной администрации, дружинниками и волонтерами – всего порядка 100 человек – обследовали заброшенные строения, близлежащие водоемы и лесные массивы. К поискам привлекались кинологи со служебными собаками.

За два дня в месте возможного исчезновения мальчика прочесали территорию площадью более 30 квадратных км, в том числе берег реки Омь от Калачинска до села Стародубки. Поиски продолжаются.

Фото: УМВД России по Омской области

Фото: УМВД России по Омской области

Приметы Виталия Некрасова: рост 180 см, худощавого телосложения, сутулится, волосы густые, темные, короткие, нос у основания широкий.

На момент ухода был одет в темно-синюю футболку, красные шорты с изображением пальм, темно-синие резиновые сланцы.

Всех, кто знает, где находится подросток, просят позвонить в полицию по т. 79-33-90 или 02.

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