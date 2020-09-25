За информацию о загадочно пропавшем в Омске подростке обещают вознаграждение в 100 тысяч

За информацию о Виталии Некрасове заплатят 100 тысяч рублей. Фото: СУ СК России по омской области

17-летнего Виталия Некрасова ищут с 3 августа. Подросток из Новосибирской области приехал в село Сорочино Калачинского района в гости к бабушке и исчез. Что с ним произошло, до сих пор не ясно. Поиски подростка пока не дали никаких зацепок в этом деле.

В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося и условия жизни мальчика, также проводятся мероприятия, направленные на установление местонахождения мальчика, рассказали в пресс-службе областного СУ СК.

Приметы разыскиваемого: на вид 16-17 лет, худощавого телосложения, рост около 180 см, сутулый. Волосы прямые, короткие. Спинка носа вогнутая. Зрение слабое (на момент ухода был без очков).

Был одет: футболка синего цвета, шорты красного цвета с рисунками в виде пальм, сланцы резиновые темно-синего цвета.

За полезную информацию о Виталии Некрасове, которая поможет его найти, заплатят вознаграждение в 100 тысяч рублей.

Тех, кто располагает сведениями о разыскиваемом, просят позвонить по телефону доверия следственного управления СК РФ по Омской области с коротким номером 123 или в полицию по телефону 02.