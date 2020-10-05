«Нашел за гаражами»: Омич украл грудничка у жены, а потом отдал его в пожарную часть

Омич принес «найденного младенца» в пожарную часть. Фото: Олег УКЛАДОВ

В ночь на субботу, 3 октября, в пожарную часть на улице Пушкина в центре Омска постучался пьяный мужчина. Когда дежуривший сотрудник открыл ему дверь, выяснилось, что в руках посетитель держал крошечную девочку.

– Вот, нашел в кустах за гаражами, – рассказал пришедший. – Подержи младенца пока, я пойду покурю. Потом будем решать, что делать.

Посетитель вышел «покурить» и исчез. Пожарный Вадим Беляков укутал грудничка. Малышка была лишь в легком одеяльце и сильно замерзла – на улице ночью были уже заморозки. После этого сотрудник МЧС позвонил силовикам и в скорую.

В это же время в отделе полиции № 10 сидела перепуганная 35-летняя женщина. Жительница дома на улице Тарской рассказала, что ее муж бурно отмечал начало выходных. Они поссорились. Жена собрала троих детей, младший из которых родился только в августе, и решила уехать к своей матери. Пока омичка выгоняла машину из гаража, благоверный схватил младенца и убежал в неизвестном направлении. Мужчину сразу объявили в розыск.

Как выяснилось, после этого горе-папаша зачем-то отнес дочку пожарным и придумал историю, что это подкидыш.

В полиции рассказали, что девочка, к счастью, серьезно не пострадала. Ранее семья считалась благополучной и на учете не состояла. Теперь это, судя по всему, изменится. В отношении отца ребенка начата проверка.