Появились новые подробности истории с омским младенцем, которого украл отец

Младенца подкинули в пожарную часть.

Напомним, ЧП случилось поздно вечером в субботу, 3 октября, в Амуре. Супруги, снимающие жилье в доме на улице Тарской, сильно поссорились. 35-летняя Ольга Иванова (имя и фамилия изменены) только в августе родила ребенка, но, видимо, дальше не смогла терпеть загулы мужа и решила от него уйти. Женщина вместе с тремя детьми собиралась переехать жить к своей матери.

Супруг вышел вслед за ними на улицу. В тот момент, когда Ольга отвлеклась, выезжая на машине из гаража, Игорь Иванов (имя и фамилия изменены) схватил самую младшую дочку и бросился наутек. После этого перестал выходить на связь. Где находится обезумевший муж и ее грудной ребенок, Ольга просто не представляла. В панике женщина позвонила в полицию и сообщила о случившемся.

33-летний Игорь Иванов с младенцем на руках объявился в тот же вечер совершенно в другой части города. Мужчина принес малышку в пожарную часть и бросил там, сообщив, что нашел сверток с двухмесячной малышкой за гаражами. После этого он исчез. Где горе-папаша находится сейчас, до сих пор неизвестно. Его личность пока в интересах следствия не афишируется.

Ирина, судя по всему, решила расстаться с мужем.

Как рассказали сайту «Комсомольская правда в Омске» в пресс-службе областного УМВД, мужчину объявили в розыск, его ориентировки разосланы всем полицейским города. Вероятно, протрезвев, он понял, что натворил, и теперь боится показываться на глаза. Примечательно, что, по большому счету, Иванову даже не грозит никакого особо строгого наказания. Пока максимум, что ему светит, – административное дело за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Впрочем, в случае, если будет решаться вопрос о его правах на детей, этот дикий инцидент явно не пойдет ему на пользу. Судя по тому, что на страничке его супруги значится, что она находится в активном поиске, Ирина уже решила завершить эти отношения и подать на развод. Впрочем, наверняка узнать этого не получится – мать украденной девочки находится в сильном стрессе и пока отказывается от общения с журналистами.

Добавим, что семья, где произошло ЧП, благополучная и ранее в поле зрение органов опеки не попадала.

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«Нашел за гаражами»: Омич украл грудничка у жены, а потом отдал его в пожарную часть

В 11 вечера 3 октября, в пожарную часть на улице Пушкина в центре Омска постучался пьяный мужчина. Когда дежуривший сотрудник открыл ему дверь, выяснилось, что в руках посетитель держал крошечную девочку.

– Вот, нашел в кустах за гаражами, – рассказал пришедший. – Подержи младенца пока, я пойду покурю. Потом будем решать, что делать.

Посетитель вышел «покурить» и исчез. (Подробнее...)