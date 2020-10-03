Предприниматель Шушубаев, обманувший омичей с «Ясной поляной», выходит на свободу по УДО

Отбыв половину срока Шушубаев надеется выйти на свободу. Фото: Ксения УГЛАНОВА

Как стало известно, в суде Тагильстроевского района в Нижнем Тагиле 2 октября рассмотрели прошение об условно-досрочном освобождении Хабдулы Шушубаева. Его имя хорошо известно омичам по долгому судебному разбирательству о растрате средств дольщиков "Ясной поляны".

Тогда Шушубаев был депутатом ЗакСобрания Омской области и параллельно владел фирмой "РоКАС", которая занималась строительством домов в микрорайоне "Ясная поляна". Как утверждало следствие, более 1000 дольщиков за пять лет с 2008 по 2013 годы внесли более 300 миллионов рублей на счета фирмы, и все они исчезли. Также депутата обвиняли в мошеннических схемах на возмещении НДС, по которым Шушубаев получил около 900 миллионов и незаконном получении кредита на 1 миллиард.

Хабдулу Шушубаева приговорили к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии общего режима в июле 2018 года. Как стало известно, предприниматель неоднократно пытался заменить неотбытый срок более мягким наказанием. Он направлял в суд прошения 4 раза, но постоянно получал отказы. Теперь суд принял решение о его условно-досрочном освобождении.

Еще есть время обжаловать решение Нижне Тагильского суда, но, если этого не будет сделано, бывший омский депутат выйдет на свободу не отбыв и половины срока назначенного ему заключения.