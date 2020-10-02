«В Омске его жизнь была спасена»: Российских врачей обидели резкие слова Навального

Омские врачи считают высказывания Навального в свой адрес недопустимыми. Фото: Instagram Алексея Навального

Накануне в первом крупном интервью после выхода из комы Алексей Навальный резко высказался о главвраче омской БСМП-1 Александре Мураховском. Он обвинял врачей в неоказании ему грамотной медицинской помощи. С такими заявлениями омские медики оказались крайне не согласны.

- Оскорбление нанесено не только докторам отдельно взятой больницы, но и всей омской медицине, - говорится в заявлении областного отделения Профсоюза работников медицинской помощи. - Безусловно, случай пациента Навального оказался неординарным, но это не самый уникальный случай, с которым приходилось работать докторам БСМП № 1 города Омска. Несмотря на шумиху, происходящую вокруг пациента Навального, несмотря на постоянное вмешательство в работу лиц, не имеющих к медицине никакого отношения, доктора справились. Тот факт, что господин Навальный сегодня быстрыми темпами возвращается к активной жизни, говорит как раз о том, что в Омске его жизнь была спасена.

Омских медиков поддержали и в Национальной ассоциации заслуженных врачей России. В заявлении, которое они опубликовали на официальном сайте организации, ее члены считают высказывания блогера недопустимым и выражают солидарность с омскими врачами.

В защиту медиков из Омска уже высказывались такие именитые врачи как Леонид Рошаль и Геннадий Онищенко. Недавно свое отношение к словам Навального высказал врач и телеведущий Александр Мясников. Он отметил, что обвинения в адрес медиков, которые десятки часов боролись за жизнь политика, свидетельствует об отсутствии воспитания у блогера.

Поддерживают медиков и люди, не имеющие отношения к медицине. Для этого в соцсетях запустили несколько хэштегов #спасибоБСМП1 и #спасибоОмскимВрачам, под которыми публикуют слова поддержки врачам. Среди известных омичей медиков уже поддержал худрук театра "Галерка" Владимир Витько.

- В БСМП № 1 работают замечательные врачи, замечательные люди. Моя супруга там лежала. Её вылечили, можно сказать, поставили на ноги, хотя она была в очень сложном состоянии. В Омске вообще сильная медицина, я считаю, - сказал Витько.

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