«Ухаживал за женой – нужны были деньги»: Самый известный продавец газет из Омска рассказал, как начал свое дело 19 лет назад

Андрея Кулиничева знают все пассажиры автобусов. ФОТО: https://dbarulin.livejournal.com/

Слабовидящий омич не унывает и ориентируется в городе лучше любого зрячего человека. Автобус. Пассажиры сидят, уткнувшись в телефоны. Но в тот момент, когда Андрей Кулиничев входит в салон, все меняется: люди поднимают глаза от экранов. Продавец газет уже часть Омска – его визитная карточка. Продавец прессы вот уже 19 лет каждый день в любую погоду вешает на плечо сумку с газетами и журналами и идет к людям.

«Газеты, журналы, «Комсомолка», «Ореол», «Теленеделя», «Телесемь», сканворды!» - именно такими словами Андрей Кулиничев начинает каждый день.

Он практически ничего не видит с самого рождения. Проблемы со зрением никогда не мешали Кулиничеву. Можно позавидовать тому, как хорошо он ориентируется на улицах Омска.

- Я весь город исходил вдоль и поперек, - говорит Андрей. - Знаю почти все маршруты. В какую точку города ни попаду, не заблужусь.

Между тем в Омске он жил не всегда. Сюда вместе с семьей из Павлодара приехал в 2000 году. Переезд был вынужденным: сыну, у которого, как и у Андрея, были проблемы со зрением, потребовалась квалифицированная медицинская помощь. Ближайшим городом, где ее могли оказать, был Омск. Постоянно ездить на приемы и процедуры из Казахстана в Россию было дорого. Продал квартиру в Павлодаре и приехал в наш город.

- Там я работал на предприятии в обществе слепых, и там меня отправили в отпуск без содержания, - рассказывает Андрей. - А я как раз познакомился с будущей женой и думаю: как же я буду за ней ухаживать? Ведь девушке надо и цветы подарить, и шоколадкой угостить. Надо же, чтобы копейка была. С этого и пошло - как смолоду начал, так и работаю.

Сейчас у Андрея и его жены трое детей, но к его бизнесу никто из них интереса не проявляет.

- Жена раньше помогала, а сейчас у нее свои дела. Денег у нас немного, но пойдет. На одних газетах не проживешь. Люди в смартфонах, газеты продать сложно. XXI век на дворе – люди привыкли к интернету. Сейчас общаются по скайпу, даже в гости ходить не надо.

Кстати, несмотря на газетную специализацию, к интернету Андрей тоже приобщился – с удовольствием слушает блогеров на YouTube, а во время карантина с головой погрузился в виртуальное пространство.

- Когда пандемия началась, льготы нам обрубили, пришлось сидеть дома, - делится впечатлениями Андрей. - Я столько блогеров наслушался! У меня голова квадратная от них стала! Все кому не лень про эту пандемию твердили.

Сейчас самый известный в Омске продавец газет вернулся на работу. Несмотря на то, что ему приходится постоянно ходить с 5-килограмовой сумкой, свой труд тяжелым Андрей не считает.

- Это ж вам не землю копать или на стройке доски таскать, - говорит он. - Это прогулка на свежем воздухе. Я стараюсь людям не надоедать и про себя не рассказывать. Проеду немного и выхожу. Если будешь все время в одном автобусе тусоваться, быстро надоешь. Но люди нормально реагируют, ведь я делаю свое дело. Никаких конфликтов у меня не бывает, все меня знают. Некоторые люди одно время даже предлагали Андрею сменить работу:

- Приглашали в разные компании добавки распространять, но я в это лезть не хочу, потому что надо много вкладываться, я этому не очень доверяю. Спросил: где ваш магазин находится, скажите настоящий адрес, а не интернетовский. Значит есть подводные камни. Если работа хорошая, туда человека с улицы не приглашают.

Вот и получается, что несмотря ни на что, каждый день, в любую погоду он берет кипу свежей прессы и идет к людям.

- Просто я привык уже. Когда работа есть, всегда хорошее настроение. Плохо, когда ее нет, - поделился Андрей секретом позитива.

Андрей - очень скромный, честный и трудолюбивый человек. Продавец газет не жалуется на судьбу и помощи, а тем более денег, никогда ни у кого не просит. Но помочь ему мы все можем: омичи, если вы встретите Андрея Кулиничева, обязательно купите у него газету или журнал.