В Омске незрячего продавца газет выгнали из автобуса

Свидетелями хамского поступка сегодня, 18 ноября, стали омичи, ехавшие в 24-м автобусе с гаражным номером 1466. В салон вошел знаменитый омский продавец газет Андрей Кулиничев.

Давний друг «Комсомолки», этот незрячий мужчина стал практически символом города. Будучи нашим частым гостем, он всегда безукоризненно вежлив и галантен. Неизвестно, чем этот интеллигентный человек не понравился водителю автобуса, только он схватил микрофон и потребовал, чтобы неугодный пассажир вышел.

Напомним, чтобы прокормить семью и не жить на пособие по инвалидности, Кулиничев зарабатывает, как умеет: заходит в автобус, проезжает одну остановку и продает за это время омские газеты. В большинстве случаев он вызывает у окружающих только положительные эмоции. Но в этот раз кто-то просто решил сорвать на нем зло.

– Сегодня, 18 ноября, в самом центре города, он зашел, очень вежливо сказал пару слов. Я сразу стала искать в кармане деньги и уже хотела позвать, как меня опеределил громкий голос водителя в микрофон: что ты сюда лезешь? – написала пассажирка автобуса в группе «Омск ВК». – Тебе же сказали не лезть. На что человек ответил, что он сегодня впервые зашел. Водитель рявкнул еще раз, и человек вышел. Я была потрясена. В автобус вошел не бомж, не попрошайка, а незрячий человек, который не сидит дома на диване, а деньги зарабатывает честным посильным трудом.

Надеемся, руководство транспортного предприятия, где работает водитель-грубиян, проведет проверку случившегося и проведет с ним воспитательную работу.

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– Какой очаровательный мужчина! – хором выдохнули все сотрудницы бухгалтерии «Комсомолки», едва Андрей Кулиничев переступил порог нашей редакции.

Природное обаяние у него с детства, потому что никогда не унывает, уверен мужчина. Андрей родился с тяжелой инвалидностью – он практически ничего не видит. Бороться за нормальное существование ему приходилось с рождения. Но ко всем сложностям он относился с юмором. (Далее...)