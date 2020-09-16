Эксперты высоко оценили работу губернатора Омской области с федеральными депутатами

На заседании регионального парламентского клуба с членами Совета Федерации и депутатами Государственной думы от Омской области губернатор Омской области Александр Бурков поднял ряд очень важных вопросов, которые в том числе касаются экологического благополучия омичей и их комфортного проживания в регионе. Речь в первую очередь идет об установлении автоматической системы контроля выбросов и утилизации ТКО. На сегодняшний день ситуация складывается таким образом, что эти вопросы требуют лоббирования в Федеральном Собрании. Назревшую проблему возможно решить совместными усилиями главы региона и парламентариев, которые представляют Омскую область на федеральном уровне.

Во встрече принимали участие политики, представляющие разные политические силы сенаторы Елена Мизулина и Виктор Назаров и депутаты Александр Жуков, Виктор Шрейдер, Дмитрий Перминов, Александр Кравец, Андрей Голушко. Их принадлежность к разным партиям не помеха, а наоборот преимущество в достижении главной цели разных ветвей власти – сделать жизнь земляков лучше, считает губернатор.

Экологические вопросы требуют лоббирования в Федеральном Собрании. В первую очередь речь идет о внесении изменений в статью 67 Федерального закона «Об охране окружающей среды». Эти изменения должны ускорить процесс оснащения объектов, производящих выбросы, системой автоматического контроля. Еще одной важной темой, которую обсуждали участники парламентского клуба, стало внесение изменений в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления» и санитарно-эпидемиологическое законодательство. Губернатор предложил дать регионам возможность самостоятельно принимать решение по организации сбора мусора в тех случаях, когда установка стандартных контейнерных площадок невозможна, а также предусмотреть установление дополнительных способов складирования ТКО. Парламентарии инициативы губернатора поддержали и пообещали поднять эти вопросы на самых первых заседаниях осенней сессии парламента. На заседании парламентского клуба обсуждались и другие актуальные для региона вопросы. Например, реновация образовательных учреждений, введение доплат педагогам профессионального образования.

- Такая инициатива омского губернатора является хорошим примером того, что межпартийное взаимодействие может быть не только в форме конкурентной борьбы, но и в форме поиска консенсусных решений и работы во благо своего региона и его жителей, - так оценил работу губернатора Омской области политический аналитик, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов. Он считает: тот факт, что губернатор, будучи фигурой номер один для региональной политики, выступает модератором по этим вопросам, характеризует его с лучшей стороны.

- Омская практика взаимодействия региональных властей с сенаторами и депутатами Госдумы достойна того, чтобы быть рассмотренной в качестве позитивной и мультиплицироваться в рамках других регионов, - уверен Владимир Шаповалов.

В самом деле, имея большой опыт работы в региональных органах власти, губернатор Омской области очень хорошо знает, как надо консолидировать различные силы для решения актуальных задач.

- Учитывая, что губернатор Омской области работал депутатом Госдумы, то, конечно, он хорошо знает парламент, – считает политолог, генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлёв. – Поэтому, я думаю, и существует такой парламентский клуб. Подобное взаимодействие используется на уровне регионов, но не везде оно формализовано. И Буркову, как бывшему парламентарию, понятно, что формализованные связи для работы с депутатами гораздо удобнее, чем неформализованные. Система синхронизации действий по региональному принципу, безусловно, необходима. Главная задача парламентариев – голосовать за законы и выбивать дотации, лоббировать интересы своего региона. Они должны максимально использовать федеральные ресурсы на пользу региона. И здесь губернатор консолидирует усилия представителей региона в Федеральном Собрании. И очень часто эта консолидация усилий и важность поднятых проблем перекрывают межпартийные противоречия. И все единым фронтом защищают интересы своего региона.

Опыт Омской области очень важен и должен быть принят во внимание в других регионах и стране в целом, считают эксперты.

- Нужно обратить внимание на формат, который выбран в Омской области, - заметил Владимир Шаповалов. - В нем участвуют региональные политики, которые одновременно являются федеральными политиками. Это депутат и сенаторы, которые представляют регион в Федеральном Собрании. Следовательно, речь идет о такой связке и взаимозависимости между региональным и федеральным уровнем политики. И в данном случае эта площадка уникальна тем, что выстраивается новая система коммуникации в рамках линии центр – регионы. Это позволяет обсудить региональные проблемы и за счет потенциала политиков вывести их на уровень федеральный.

Губернатор Омской области уверен, что такая совместная работа очень эффективна.

- И депутаты, и сенаторы, занимаясь персональным направлением деятельности, вместе делают общее дело – отстаивают интересы региона и омичей на федеральном уровне, - считает Александр Бурков.