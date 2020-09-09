В Омских школах начали снова вводить дистанционное обучение, но причина не коронавирус

Дистанционное обучение ввели всего для двух классов. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Учебный год в Омской области начался в обычном режиме. В минобразовании решили, что школьники могут начать учиться с 1 сентября с соблюдением специальных санитарных норм. В их число вошло обязательное наличие дезинфекторов и рециркуляторов в классах, контроль температуры на входе и разведение потоков учеников. Для каждого класса специально составили отдельное расписание, закрепили за ними отдельное помещение и организовали раздельное питание в столовой с соблюдением социальной дистанции.

Все эти меры должны помочь в борьбе с коронавирусом и переходом на дистанционное обучение, которого боялись многие родители. Если от новой инфекции меры помогли защититься, то от обычных инфекционных болезней школьников они не уберегли. В гимназии №140 два класса закрыли на карантин. Омичи опасались, что на дистанционное обучение отправятся сразу несколько параллелей младших классов, где половина учеников не явились на занятия.

В пресс-службе администрации Омска объяснили, что ни о каком массовом переходе на дистанционное обучение в школе речи не идет. Причиной закрытия двух классов на карантин до 16 сентября стал не коронавирус, а банальное ОРВИ. В осенний период в Омск каждый год приходит волна заболеваемости гриппом и простудой, и некоторые классы в школах из-за этого закрывают на несколько недель.

- На сегодняшний день 2 класса закрыты на карантин по заболеваемости ОРВИ до 16 сентября. Это не связано с распространением коронавирусной инфекции. Здоровых детей этих классов переведут на дистанционное обучение. В целом в школе образовательный процесс не приостановлен, - заверили в пресс-службе городской администрации.