Омичи смогут привиться от гриппа без очередей в поликлиниках

В Омске можно поставить прививку от гриппа без очередей в поликлинике. Фото: Олег ЗОЛОТО

В регин пришла осень. Традиционно в осенний период медики ожидают волну заболеваемости гриппом, поэтому начинается сезон прививок. Прививку от гриппа можно поставить в обычной поликлинике, где вы обслуживаетесь по месту жительства. Для этого придется взять талон и, скорее всего, отстоять очередь.

Чтобы упростить и ускорить процедуру вакцинации омичей, в городе развернули целую сеть мобильных прививочных кабинетов. Поставить прививку в них сможет каждый омич, просто предъявив паспорт и полис обязательного медицинского страхования в любом удобном прививочном пункте. Правда, такой вид вакцинации будет доступен только для совершеннолетних граждан. Детям прививку поставить можно только в детском саду, школе или поликлинике.

По данным министерства здравоохранения Омской области, такой способ вакцинации набирает популярность у омичей. За недолгое время работы мобильных кабинетов в них поставили прививки от сезонного гриппа уже 1 258 омичей. Прививки ставятся бесплатно, вакциной отечественного производства "Совигрип", которая, по словам медиков, отлично себя зарекомендовала.

Мобильные комплексы установлены по следующим адресам:

«Фестиваль-сити» (70 лет Октября, 19);

«Кристалл» (пр.Мира, 19);

«Мега» (бул.Архитекторов, 35);

«Космос» (пр.Космический, 17А);

«Омский» (Интернациональная, 43).

ООТ ПО «Иртыш» (Гуртьева, 31).

Работают они каждый день с 10:00 до 20:00. Привиться в мобильных пунктах омичи смогут до конца сентября. Также в минздраве напоминают, что это прививка от сезонного гриппа, а не от коронавируса. О массовой вакцинации от COVID-19 пока рано говорить.