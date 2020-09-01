4G от Tele2 теперь есть и в Горном Алтае

Салон связи в г. Горно-Алтайске (открылся 27 августа)

Собственные сети у Tele2 теперь во всех регионах Сибирского федерального округа. 27 августа этот мобильный оператор официально объявил о запуске своих сетей и в Республике Алтай, где долгое время связь своим абонентам компания предоставляла на сетях роуминговых партнеров.

Интернет-мост для абонентов Tele2

Пресс-конференция для журналистов, организованная в режиме онлайн, на которой топ-менеджеры рассказали об этом событии, была необычной – спикеры находились в разных туристических локациях Горного Алтая, демонстрируя таким образом, как необыкновенные красоты этой местности, так и отличное качество связи, в частности, мобильного интернета.

Так, руководитель отдела эксплуатации филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай Сергей Цуканов, ответственный за строительство сети, находился на знаменитом Айском мосту через Катунь, который долгое время был единственной артерией, соединяющей берега этой бурной реки.

−Надо было сделать такую сеть, чтобы люди могли свободно перемещаться, не теряя качество связи. Мы хотели создать свой «мост» и потому уделяли внимание связи в приграничных районах. Поставленных целей удалось достичь и 4G интернет от Tele2 получился такой же быстрый, как Катунь, − откаламбурил Сергей Цуканов, двигаясь по этому мосту.

Сергей Цуканов, руководитель отдела эксплуатации филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай на Айском мосту, соединяющем Алтайский край и Республику Алтай

Решение о строительстве сети в Горном Алтае было принято в конце прошлого года, пояснил директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Дмитрий Кромский. Он напомнил журналистам, что в России Tele2 появилась в 2003 году в 8 регионах. А первым регионом в Сибири, где люди смогли пользоваться услугами этого оператора, был Омск. Компания бурно развивалась и уже в 2018 году запустила сети 4G во всех регионах своего присутствия. Сейчас услугами этого мобильного оператора пользуются более 44 млн абонентов в 68 регионах нашей страны.

− Когда в прошлом году планировали строительство сетей, никто не ожидал, что будет пандемия и трафик вырастет настолько, что превысит даже самые смелые наши прогнозы, -−сказал Дмитрий Кромский. − Пандемия подтолкнула население к уходу в цифру: люди стали больше покупать в интернете, организовывать онлайн-конференции. Трафик во втором квартале этого года по сравнению с прошлым вырос в 2 раза. Причем изменилась география потребления −люди стали больше пользоваться услугами мобильной связи и интернетом за городом. Чтобы угнаться за ростом потребления, надо было строить сети.

Спикеры Дмитрий Кромский, директор макрорегиона "Сибирь" Tele2 (слева) и Роман Князев, директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай (справа)

С начала этого года в Сибири было запущено 2500 базовых станций 4G и строили их там, где видели рост трафика. Причем особенно тщательно отнеслись к тому, чтобы улучшить покрытие на существующей сети.

Качественная связь и на горе, и на воде

Качество сервиса – это то из-за чего люди идут к Tele2 и рекомендуют его своим друзьям и знакомым. Теперь в полной мере это смогут почувствовать и жители Горного Алтая, и отдыхающие в этой прекрасной местности. Чтобы продемонстрировать отличное качество связи, технический директор филиала Tele2 в Алтайском краем и Республике Алтай Евгений Брызгалов вышел на связь из точки, которая находится в шестистах метрах над уровнем моря и показал прекрасный вид на Горно-Алтайск. Евгений рассказал, что сложности в строительстве сетей добавили особенности гористого рельефа. Нужно было обеспечить быстрый интернет и мобильную связь как в горах, так и в низинах на побережьях рек. С этой непростой задачей в Tele2 справились. Так что теперь туристы смогут демонстрировать красоты Горного Алтая в режиме онлайн без потерь качества картинки и связи.

− 160 тысяч абонентов Tele2 приезжают в Горный Алтай каждый год и более 90% из них – это сибиряки, − подхватил рассказ о скоростном интернете директор филиала Tele2 в Алтайском краем и Республике Алтай Роман Князев. − Причем все они активно потребляют интернет - на каждого из них приходится более 4 Гб трафика. Если учесть, что в среднем люди проводят здесь 4-5 дней, то это очень большое потребление.

Евгений Брызгалов, технический директор филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай на смотровой площадке на г. Тугая в г. Горно-Алтайске

Строя сеть, специалисты Tele2 сосредоточились на самых посещаемых местах и уделили внимание трассам, чтобы абоненты не испытывали сложностей, находясь в пути. Причем, следуя принципу «Другие правила», в компании отошли от традиционной формы, когда сначала сеть строят, а потом одновременно запускают все станции. Здесь сразу после ввода базовых станций в эксплуатацию абоненты сразу могли пользоваться сетью в тестовом режиме. Это позволило протестировать сеть и настроить ее до оптимального состояния.

Интересная деталь – сеть строилась в двух технологиях 2G и 4G. А вот 3G было решено пренебречь, поскольку по мнению специалистов Tele2, это «умирающая» технология. Такой гибкий поход гарантирует бесперебойное качество связи и мобильного интернета. Например, на Чемальском тракте, работают станции с низкими частотами, обеспечивая широкое покрытие, а в населенных пунктах высокочастотные.

Качество связи продемонстрировала специалист по аренде позиций филиала Tele2 в Республике Алтай и Алтайском крае Надежда Медведева, которая в момент онлайн-конференции находилась в одном из красивейших и живописных мест этого региона «Зубы дракона», что находится на территории села Элекмонар возле Чемала. Надежда показала этот уникальный природный объект − гряду острых скал, располагающихся прямо по середине течения реки Катунь и даже рассказала легенду об их появлении. Здесь всегда много туристов, которые хотят поделиться этой красотой со всем миром.

− С точки зрения связи – это отличный пример того, как мы использовали возможности разных частотных диапазонов для хорошей связи, − сказала Надежда Медведева. − Здесь работают станции с низкими частотами, 800 и 1800 МГц, и благодаря этому связь отличная, а ближе к поселку мобильный интернет еще быстрее.

Надежда Медведева, специалист по аренде позиций филиала Tele2 в Алтайском крае и Республике Алтай возле достопримечательности Зубы дракона в с. Элекмонар

Кстати, Tele2 стал первым оператором в регионе, который организовал связь в игорной зоне «Сибирская монета», где доступен полный частотный диапазон.

Салоны Tele2 открыты для всех

Судя по всему, появления Tele2 местные жители ждали с нетерпением. Буквально за несколько минут до открытия трех фирменных салонов Tele2 на связь с журналистами вышел коммерческий директор макрорегиона «Сибирь» Tele2 Максим Соловьев, который находился в одном из них. Он сообщил, что в Горно-Алтайске у дверей салона уже образовалась очередь из посетителей, которые буквально жаждали приобрести SIM-карты Tele2.

−При разработке тарифов для Республики Алтай Tele2 мы следовали тем же принципам, что и в других регионах России. Это оптимальное соотношение цены и качества услуг, прозрачность расходов и качественное обслуживание, − сказал Максим Соловьев. – Все эти тарифы жители и гости республики могут подключить в нашей фирменной рознице. У нас работают два фирменных салона и один «островок» в Горно-Алтайске. Все они на Коммунистическом проспекте: дом 1, дом 66 и дом 117. Во всех наших салонах представлен широкий ассортимент смартфонов, «умных устройств» и аксессуаров. Посетители могут не только купить SIM-карту и смартфон, но и осуществить денежные переводы, пополнить банковские карты и электронные кошельки, а также погасить кредиты. Приобрести SIM-карту можно и не выходя из дома, в нашем интернет-магазине. А после того, как курьер доставит комплект подключения, активировать его можно самостоятельно. Приобрести SIM-карты Tele2 можно не только в фирменных салонах, но еще и в более чем 200 точках продаж, а также оформить SIM-карту онлайн.

Со всеми тарифами можно ознакомиться на сайте Tele2. Республика Алтай и Алтайский край составляют одну большую домашнюю зону, где нет никакого роуминга. При этом в поездках по стране у жителей республики, как и у всех других абонентов Tele2, не будет роуминга и все тарифы его уже включают.

Можно много говорить о том, что Tele2 предлагает жителям Республики Алтай и отдыхающим самую современную сеть, построенную на новом оборудовании, специально для быстрого мобильного интернета, сеть с быстром интернетом и хорошей голосовой связью, но лучше приехать сюда, увидеть и показать здешние красоты своим друзьям и знакомым, тем более что с помощью Tele2 сделать это теперь можно без проблем.