«Перекрыл дорогу полицейским и попросил сопроводить»: Омич рассказал, как спасал роженицу, попавшую в ДТП со скорой

Омич помчался на своей машине, чтобы быстрее отвезти пострадавшую роженицу к врачам. Фото: УМВД России по Омской области/ vk.com

Серьезное ДТП случилось сегодня, 13 августа рано утром в Октябрьском округе Омска. Водитель скорой очень торопился – он вез юную роженицу. Из-за того, что ехали они издалека и уже долго – из поселка Горьковское почти в 100 км от города, мужчина старался как можно быстрее доставить измученную пациентку в роддом. 18-летняя девушка, которую везли на кесарево сечение, ненадолго заснула, поэтому летели с проблесковыми маячками, но без сирены.

На пересечении улиц 10 лет Октября и Богдана Хмельницкого они попали в страшную аварию. 42-летняя водитель на «Опеле» решила не уступать дорогу медикам и выехала на перекресток. Скорая уже не успела затормозить или свернуть и влетела в легковушку, а потом завалилась от удара набок.

В пресс-службе областного минздрава рассказали, что в результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающая пациента медик. С травмами различной степени тяжести их увезли в больницу. Беременная также получила множественные травмы. Сейчас ее жизнь уже вне опасности. Она находится в роддоме в удовлетворительном состоянии, угрозы для ребенка также нет.

«Комсомолка» пообщалась с неравнодушным омичом, который, бросив все, повез роженицу на своей машине в больницу. 29-летний водитель трамвая Александр Грязнов рассказал, что своих детей у него пока нет, но не смог остаться в стороне от чужой беды.

– Ехал по своим делам с подругой, – вспоминает омич. – Когда до перекрестка оставалось метров сто, увидели, как скорая заваливается набок. Я и еще человек пять очевидцев побежали открывать машину. Водитель вылез через пассажирскую дверь. Мы начали открывать задние двери, но не получалось. Кто-то принес монтировку. Открыли, а там девочка беременная сидит. Моя подруга вызвала скорую по телефону и увела роженицу к нам в машину. Она говорит: «Только проснулась, и даже ничего не успела понять». Везли рожать уже, муж ехал следом, но где-то позади отстал.

– А водитель легковушки как-то пыталась помочь?

– Нет она вышла из машины с сумочкой и стояла. Наблюдала за происходящим со стороны.

– В каком состоянии были медики из скорой?

– У них, видимо, очень серьезные травмы. Одной из женщин зажало голову между сидением и стенкой кузова, она была вся в крови, задыхалась. Мужики залезли, отогнули сидение и вызволили ее. Я попросил, чтобы не двигали ее и ждали скорую. Потом выбили лобовое стекло, чтобы освободить врача из кабины. Она, вроде, двигалась, но стонала.

Александр и его подруга решили срочно везти беременную в роддом. Схватили документы, которые смогли найти в суматохе. На поиски паспорта девушки, оставшегося где-то в перевернутом микроавтобусе, решили не тратить время. Узнали, что роженицу ждут в областной больнице и помчались на улицу Березовую.

– Мы даже не стали дожидаться ГИБДД. По пути заметил ехавшую навстречу полицейскую машину, перегородил ей дорогу и попросил сопроводить нас, – говорит Александр Грязнов. – Я особо с пострадавшей не общался, моя задача была быстрее довезти ее до места. С ней в пути разговаривала моя девушка. Вроде бы, роженица ей рассказала, что уже начались схватки. Но держалась она хорошо. В итоге мы доставили ее в роддом, и все благополучно закончилось.

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