В страшном ДТП с «Опелем» перевернулась скорая, которая везла беременную омичку

Во время аварии скорая везла беременную женщину. Фото: ВКонтакте

Серьезное ДТП произошло сегодня, 13 августа, в Омске ранним утром. Около 5:30 на перекрестке улиц Богдана Хмельницкого и 10 лет Октября столкнулись скорая помощь и легковушка. Столкновение было таким серьезным, что карета скорой помощи перевернулась и завалилась на бок. Легковому авто серьезно смяло капот.

По предварительным данным от Госавтоинспекции, об аварии известно следующее: скорой управлял мужчина 36-лет. Он двигался по улице 10 лет Октября в направлении центра города и на перекрестке с улицей Богдана Хмельницкого столкнулся с "Опель Корса". Иномаркой управляла 42-летняя омичка. От удара иномарку отбросило в сторону, а скорая перевернулась на бок.

Во время аварии в салоне скорой помощи была беременная девушка 18 лет. Ее везли из Горьковского в городской роддом. После аварии очевидец доставил беременную в областной перинатальный центр на улице Березовая. Его сопровождали сотрудники ГАИ.

Также серьезно пострадали двое медиков. Их тоже доставили в больницу. Точно о их состоянии ничего не известно, но очевидцы говорят о том, что одну из акушерок зажало между сидениями и достать ее получилось только со специальным оборудованием.

- Мы вшестером еле открыли. Одну зажало сиденьем. Достали, только когда один водитель принес домкрат, - рассказал один из очевидцев в соцсетях.

Подробные обстоятельства аварии будут установлены позднее. В полиции пока не говорят, ехала ли скорая помощь с проблесковыми маячками или сиреной, и нарушила ли водитель правила.

Очевидцы сообщают разные версии произошедшего. Одни утверждают, что скорая помощь ехала без спецсигналов на красный сигнал светофора, другие говорят, что проблесковые маячки были включены. Многие автолюбители высказывают мнение, что девушка могла просто не заметить скорую в плотном утреннем потоке машин.

Министерство здравоохранения уже прокомментировало случившееся:

- Сегодня утром произошло ДТП с участием автомобиля скорой помощи, доставляющую беременную пациентку. В результате ДТП пострадали акушерка и сопровождающий пациента медик. С травмами различной степени тяжести, они были доставлены в медицинское учреждение. Беременная женщина также получила политравмы и была доставлена в областной Роддом, где ее состояние оценивается как удовлетворительное, угрозы для ребенка нет. Отметим, что в момент аварии, автомобиль скорой помощи двигался с включенными проблесковыми маячками, - уточнили в ведомстве.