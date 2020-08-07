Омич, обвинивший фитнес-центр в дискриминации по весу, вместо компенсации получил ответный иск от заведения

После судебной тяжбы Сергея перестали пускать в тренажерный зал.

Окончательно проиграл дело 48-летний омич Сергей Лагота, обвинивший фитнес-центр в дискриминации по весу. Напомним, мужчину привлекла рекламная акция заведения: готовой абонемент в тренажерный зал обещали продать всего за 6 тысяч рублей. А когда клиент, привлеченный ярким баннером, пришел оформлять договор, ему выставили вдвое большую сумму. Такую неожиданную накрутку объяснили правилами: скидка действовала только для тех, кто весит меньше 100 кг.

Сергей возмутился таким поворотом – ведь в рекламе нигде не говорилось об условиях акции. В итоге даже региональный УФАС встал на его сторону. Антимонопольщики усмотрели в действиях руководства нарушение закона о рекламе и оштрафовали организацию на 10 тысяч рублей.

– После этого никто из руководства не попытался связаться со мной или извиниться, – рассказал Сергей «Комсомолке». – Более того, мне запретили заходить в этот тренажерный зал. Даже менеджер не счел нужным выйти ко мне, чтобы объяснить ситуацию. Девочка на ресепшене мне сообщила, что они расторгли со мной контракт в одностороннем порядке. На вопрос, какое из их правил я нарушил, мне ничего не ответили. Сказали, что это частное заведение, и они сами решают, кого не хотят видеть. Я, конечно, сильно удивился.

Деньги, которые Сергей заплатил за абонемент, ему все-таки вернули – выслали почтой. Клиент обратился в суд и попытался взыскать с фитнес-центра моральный вред после всей этой неприятной ситуации. По словам омича, он заявил чисто символическую сумму в 4 тысячи рублей – хотел просто добиться справедливости, а не заработать на этой ситуации.

– Несмотря даже на решение УФАС, мировой судья никаких нарушений не нашел и тоже согласился, что это частная фирма – что хотят, то и могут делать, оказывается, – говорит Сергей. – Но ведь они по общим для страны законам живут, а не по каким-то своим! Тем не менее, сейчас на плакате после всей этой истории все-таки добавили сноску об условиях акции и весе не более 100 кг. Это единственное, чего удалось добиться.

Сергей Лагота – пилот самолета. По работе ему пришлось отправиться в Москву, а по возвращении в Омск – просидеть 14 дней на карантине. Из-за пандемии он не успел собрать все необходимые документы и пропустил срок, который дается для апелляции. Более того, теперь уже представители омского предпринимателя Алексея Ремизовича, которому принадлежит спортивное заведение, подали встречный иск. От несговорчивого клиента требуют оплатить услуги адвоката, защищавшего в суде интересы фитнес-центра.

– Несмотря на то, что я считаю себя во всей этой ситуации пострадавшим, мне еще и придется самому им заплатить, – удивляется мужчина. – Причем, 40 тысяч рублей. В 10 раз больше той суммы, которую я указывал в своем иске. Если честно, крайне разочарован таким решением суда. Мне оно кажется несправедливым. А абонемент в другой тренажерный зал я, кстати, купил, за 5 тысяч. Так что спортом все-таки продолжаю заниматься.

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