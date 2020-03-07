«Это дискриминация!» Омич после отказа в скидке из-за лишнего веса подал на фитнес-центр в суд

Сергей Лекота – мужчина в самом рассвете сил. В свои 47-лет выглядит хорошо – высокий, крепкий. Всю жизнь занимался спортом. Но он и не думал, что его габариты обойдутся ему так дорого. В фитнес-центре на улице 70 Лет Октября их оценили в 12 тысяч рублей.

- У меня рядом сын занимается, а я его часто забираю после тренировок на машине. Подумал, что удобно будет совместить это с моим походом в зал. Увидел на здании фитнес-центра растяжку: «Год фитнеса за 6 тысяч». Зашел покупать абонемент. Менеджер на меня посмотрела и сказала: «У вас вес больше 100 кг, поэтому скидка по нашим условиям на вас не распространяется», - негодует омич. - Мне объяснили, что крупные люди сильнее портят покрытие зала и тренажеры. Ну это же абсурд! Какая разница между спортсменом с весом 95 кг и 100? Это просто дискриминация! Одна и та же услуга для людей разного веса стоит по-разному.

Ругань с персоналом не помогла – фитнес-центр упорно стоял на своем. Уверяли, что рядом с рекламным баннером была еще табличка с пояснениями акции. В итоге Сергей все-таки купил абонемент за 12 тысяч. Говорит, чтобы потом можно было доказать факт получения услуги. И сразу же написал претензию руководителю заведения. Ответа не последовало, после чего омич подал иск в мировой суд. В нем он обвинил бизнесмена в дискриминации.

- Юрист компании постоянно твердил, что фитнес-центр – частный. Поэтому владелец по своему усмотрению может устанавливать условия. И что разная стоимость услуги для людей разного веса – это просто акция, а не дискриминация, - рассказывает Сергей Лекота.

Суд встал на сторону предпринимателя. Но обиженный клиент сдаваться не собирается и уже готовит новый иск.

- Я не понимаю, почему я проиграл суд. Даже УФАС признало рекламу тренажерного зала недобросовестной, потому что в ней не прописаны все условия. Это вводит в заблуждение! Тем временем, пошли в атаку и фитнес-центре. Заведение прислало неудобному клиенту письмо, в котором сообщает о расторжении договора в одностороннем порядке. После этого Сергея перестали пускать в тренажерный зал.

- Руководство заведения извратило сам смысл своего существования. Они должны популяризировать спорт, стимулировать людей записываться к ним. Кто чаще всего приходит в зал? Правильно, люди с проблемами веса. А они наоборот людей с избытком веса еще больше отталкивают своим подходом и давят на их комплексы, - недоумевает сибиряк. - Сейчас у них дискриминация клиентов по весу, а дальше они перестанут пускать, к примеру, блондинок или людей определенных национальностей?

Фитнес-центр принадлежит известному в Омске предпринимателю Алексею Ремизовичу. «Комсомолка» пыталась дозвониться до него, но бизнесмен упорно не брал трубку. Но мы готовы предоставить слово Алексею Ремизовичу в любой момент.