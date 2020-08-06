«Хотела вытащить мужа оттуда - мне угрожали смертью»: Омская бизнесвумен, сожитель которой переписал на секту ее имущество на 60 млн, рассказала подробности

Организаторов секты уже задержали. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске бизнесвумен лишилась больше 60 млн рублей, после того как ее сожитель попал в «Школу духовного развития». Так себя называют сами организаторы. По принципам же работы – это типичная секта, цель которой выбивание денег из ее последователей.

ЦЕЛЫЙ ГОД ОБРАБАТЫВАЛИ ЖЕРТВУ

Накануне полиция сообщила о завершении расследования, которое длилось три года. Материалы уголовного дела уместились в 62 томах.

Потерпевшие – директор сети сотовой связи Алла Комкова. Некоторое время бизнесвумен жила в Канаде, вернувшись, она узнала о том, что вся принадлежащая ей недвижимость — коттедж на берегу Иртыша и нежилые помещения в центре Омска и районах, автомобиль BMW Х5 и уставной капитал компании – переоформлены на третьих лиц. Причем сделку оформил по нотариальной доверенности ее гражданский муж Олег Иванов. Своего сожителя омичка не узнала — его будто подменили.

Выяснилось, что, пока жены не было в стране, мужчина посещал семинары в так называемой школе духовного развития «Ваше будущее» на улице Булатова. Посещали «курсы» также около 30 человек — знакомые между собой люди.

Руководила «школой» Марина Манташова. Во время следствия она скончалась при загадочных обстоятельствах. Помогала ей Наталья Алексеева.

Омская предпринимательница считает, что ее мужа загипнотизировали с помощью нейролингвистического программирования.

По данным следствия, каждому в преступной группе была отведена определенная роль. Целый год руководители секты внушали Иванову, что дорогая недвижимость, деньги, машины мешают ему стать избранным и постичь духовное просвещение. Пугали, что все эти богатства могут даже вызвать его смерть.

В какой-то момент омич в это поверил и согласился продать все это имущество стоимостью в 60 млн. за бесценок. Все сделки купли-продажи были оформлены с использованием его же денежных средств, стоимость имущества во всех случаях была занижена в разы, а стоимость уставного капитала организации — в тысячу раз. В дальнейшем имущество перепродавалось, все вырученные деньги фигуранты забирали себе. Кроме того, они завладели личными вещами потерпевших — одеждой и обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой, — заявили в полиции.

ПУГАЛИ ГИБЕЛЬЮ И ДОВЕЛИ ДО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

После мощнейшего психологического воздействия сектантов у Иванова развилось психическое расстройство. Это подтвердила медэкспертиза.

По делу были задержаны двое подозреваемых. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Добавим, что через суд потерпевшие — бизнесвумен и ее муж — вернули недвижимое имущество: коттедж и 5 нежилых помещений, сделки были признаны недействительными.

Сегодня Алла Комкова рассказывает, что, пока длилось следствие, ей угрожали. Она даже находилась под круглосуточной охраной.

- Когда я начала пытаться его вытащить и вернуть мое все нажитое, началась охота за мной. Я несколько месяцев ходила круглосуточно с охраной — мне угрожали смертью.

Женщина уверена: в уголовном деле должно быть больше потерпевших:

- Жена моего знакомого спустила квартиру — руководитель этой школы Манташова внушила ей, что на квартире порча и порча умертвит всю их семью. В итоге жилье продали за полцены, а часть этих денег отдали Манташовой за «снятие магии» с семьи, - рассказала омская предпринимательница.

* Имена и фамилии пострадавших изменены