Еще
Радио
Омск
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Общество

«Хотела вытащить мужа оттуда - мне угрожали смертью»: Омская бизнесвумен, сожитель которой переписал на секту ее имущество на 60 млн, рассказала подробности

Владелица сети салонов сотовой связи, говорит, что на нее началась настоящая охота
Ксения УглановаКсения УглановаКсенияУгланова
КомментироватьОставить комментарий
Организаторов секты уже задержали.

Организаторов секты уже задержали.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Омске бизнесвумен лишилась больше 60 млн рублей, после того как ее сожитель попал в «Школу духовного развития». Так себя называют сами организаторы. По принципам же работы – это типичная секта, цель которой выбивание денег из ее последователей.

ЦЕЛЫЙ ГОД ОБРАБАТЫВАЛИ ЖЕРТВУ

Накануне полиция сообщила о завершении расследования, которое длилось три года. Материалы уголовного дела уместились в 62 томах.

Потерпевшие – директор сети сотовой связи Алла Комкова. Некоторое время бизнесвумен жила в Канаде, вернувшись, она узнала о том, что вся принадлежащая ей недвижимость — коттедж на берегу Иртыша и нежилые помещения в центре Омска и районах, автомобиль BMW Х5 и уставной капитал компании – переоформлены на третьих лиц. Причем сделку оформил по нотариальной доверенности ее гражданский муж Олег Иванов. Своего сожителя омичка не узнала — его будто подменили.

Выяснилось, что, пока жены не было в стране, мужчина посещал семинары в так называемой школе духовного развития «Ваше будущее» на улице Булатова. Посещали «курсы» также около 30 человек — знакомые между собой люди.

Руководила «школой» Марина Манташова. Во время следствия она скончалась при загадочных обстоятельствах. Помогала ей Наталья Алексеева.

Омская предпринимательница считает, что ее мужа загипнотизировали с помощью нейролингвистического программирования.

По данным следствия, каждому в преступной группе была отведена определенная роль. Целый год руководители секты внушали Иванову, что дорогая недвижимость, деньги, машины мешают ему стать избранным и постичь духовное просвещение. Пугали, что все эти богатства могут даже вызвать его смерть.

В какой-то момент омич в это поверил и согласился продать все это имущество стоимостью в 60 млн. за бесценок. Все сделки купли-продажи были оформлены с использованием его же денежных средств, стоимость имущества во всех случаях была занижена в разы, а стоимость уставного капитала организации — в тысячу раз. В дальнейшем имущество перепродавалось, все вырученные деньги фигуранты забирали себе. Кроме того, они завладели личными вещами потерпевших — одеждой и обувью, ювелирными изделиями, компьютерной и бытовой техникой, — заявили в полиции.

ПУГАЛИ ГИБЕЛЬЮ И ДОВЕЛИ ДО ПСИХИЧЕСКОГО РАССТРОЙСТВА

После мощнейшего психологического воздействия сектантов у Иванова развилось психическое расстройство. Это подтвердила медэкспертиза.

По делу были задержаны двое подозреваемых. Их обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью и мошенничестве, совершенном организованной группой в особо крупном размере.

Добавим, что через суд потерпевшие — бизнесвумен и ее муж — вернули недвижимое имущество: коттедж и 5 нежилых помещений, сделки были признаны недействительными.

Сегодня Алла Комкова рассказывает, что, пока длилось следствие, ей угрожали. Она даже находилась под круглосуточной охраной.

- Когда я начала пытаться его вытащить и вернуть мое все нажитое, началась охота за мной. Я несколько месяцев ходила круглосуточно с охраной — мне угрожали смертью.

Женщина уверена: в уголовном деле должно быть больше потерпевших:

- Жена моего знакомого спустила квартиру — руководитель этой школы Манташова внушила ей, что на квартире порча и порча умертвит всю их семью. В итоге жилье продали за полцены, а часть этих денег отдали Манташовой за «снятие магии» с семьи, - рассказала омская предпринимательница.

* Имена и фамилии пострадавших изменены

картина дня