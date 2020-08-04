В Омске сожитель предпринимательницы переписал на руководителей секты ее имущество на 63 миллиона
Руководители одной из омских сект смогли неплохо поживиться на одном из своих учеников. Он отдал им все, что было у его сожительницы - местной предпринимательницы. Сибиряк переписал имущество благоверной на секту пока она находилась в длительном отъезде. Омичка, владевшая крупной сетью по продаже телефонов, на два года уехала за границу по делам своей фирмы.
С гражданским мужем у нее были хорошие отношения, женщина полностью доверяла ему. Поэтому на все свое имущество оставила доверенность. Об этом узнали в секте "Ваше будущее", в которую входил омич, и решили забрать все себе. Он давно ходил на встречи, а второй половинке врал, что посещает бухгалтерские курсы.
Целый год руководители секты оказывали психологическое давление на мужчину. Год они обрабатывали свою жертву и внушали ему:
"Ты избранный, но имущество мешает достичь духовного просвещения".
Через год омич согласился продать всю недвижимость своей сожительницы. Причем отдавал по бросовым ценам. Участки, коттедж, дорогой внедорожник, драгоценности и сама фирма ушли мошенникам за бесценок. В итоге руководители секты поживились имуществом на 63 миллиона рублей. Когда омская предпринимательница вернулась домой, она не смогла попасть в свою квартиру - замки были поменяны, а там находились другие люди. Машину женщина тоже не обнаружила.
Сожитель кардинально изменился за время разлуки, стал замкнутым, неопрятным и всячески избегал общения с ней. Тогда омичка обратилась в полицию. На всех фигурантов дела завели уголовные дела, их задержали. Кроме финансовых убытков, они нанесли и тяжкий вред психическому здоровью мужчины. Судебно-медицинская экспертиза выявила у него тяжелое психическое расстройство.
Как сообщают в пресс-службе омской полиции, одна из основательниц секты, скончалась в 2018. В ходе следствия другая подозреваемая пошла на сотрудничество со следствием и заключила досудебное соглашение. Ее дело рассмотрят в суде отдельно, а оставшимся членам "банды" предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного организованной группой.
ИСТОЧНИК KP.RU