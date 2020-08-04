2020-08-04T08:57:56+03:00
Общество

В Омске сожитель предпринимательницы переписал на руководителей секты ее имущество на 63 миллиона

Они внушили сибиряку, что он избранный, а ценности мешают его развитию
Анна ВЕСЕЛОВСКАЯ
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В полицию обратилась отчаявшаяся женщина, которая не узнала мужа после длительной командировки.В полицию обратилась отчаявшаяся женщина, которая не узнала мужа после длительной командировки.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Руководители одной из омских сект смогли неплохо поживиться на одном из своих учеников. Он отдал им все, что было у его сожительницы - местной предпринимательницы. Сибиряк переписал имущество благоверной на секту пока она находилась в длительном отъезде. Омичка, владевшая крупной сетью по продаже телефонов, на два года уехала за границу по делам своей фирмы.

С гражданским мужем у нее были хорошие отношения, женщина полностью доверяла ему. Поэтому на все свое имущество оставила доверенность. Об этом узнали в секте "Ваше будущее", в которую входил омич, и решили забрать все себе. Он давно ходил на встречи, а второй половинке врал, что посещает бухгалтерские курсы.

Целый год руководители секты оказывали психологическое давление на мужчину. Год они обрабатывали свою жертву и внушали ему:

"Ты избранный, но имущество мешает достичь духовного просвещения".

Через год омич согласился продать всю недвижимость своей сожительницы. Причем отдавал по бросовым ценам. Участки, коттедж, дорогой внедорожник, драгоценности и сама фирма ушли мошенникам за бесценок. В итоге руководители секты поживились имуществом на 63 миллиона рублей. Когда омская предпринимательница вернулась домой, она не смогла попасть в свою квартиру - замки были поменяны, а там находились другие люди. Машину женщина тоже не обнаружила.

Сожитель кардинально изменился за время разлуки, стал замкнутым, неопрятным и всячески избегал общения с ней. Тогда омичка обратилась в полицию. На всех фигурантов дела завели уголовные дела, их задержали. Кроме финансовых убытков, они нанесли и тяжкий вред психическому здоровью мужчины. Судебно-медицинская экспертиза выявила у него тяжелое психическое расстройство.

Как сообщают в пресс-службе омской полиции, одна из основательниц секты, скончалась в 2018. В ходе следствия другая подозреваемая пошла на сотрудничество со следствием и заключила досудебное соглашение. Ее дело рассмотрят в суде отдельно, а оставшимся членам "банды" предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере и умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенного организованной группой.

ИСТОЧНИК KP.RU

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