«Я справляюсь, за что меня снимать?»: Глава Омского района заявил, что иск о его отставке идет не от губернатора

Геннадий Долматов уверен: причин для его отставки нет и с работой он справляется. Фото: Instagram.com

Губернатор Александр Бурков обратился в суд с требованием отправить главу Омского района Геннадия Долматова. До этого чиновника за срыв отопительного сезона неоднократно критиковало региональное правительство. Например, в прошлом году в ноябре жители трех сел района пожаловались на отсутствие тепла в домах. Местную мазутную котельную отключили за долги. Тогда сам чиновник все это называл "враньем".

Сегодня глава Омского района Геннадий Долматов прокомментировал сайту "Комсомольская правда в Омске" иск губернатора с требованием отправить чиновника в отставку. Интересно, что сам Долматов считает, что претензии идут не от главы региона, а от его подчиненных. А также рассказал «Комсомолке» из-за чего весь сыр-бор.

- Я в курсе этого иска. Во-первых, он идет не от губернатора, а от его службы.

- В официальной информации сайта суда Омского района указано, что иск от губернатора...

- Мало ли что написано? От его службы все это идет. Вы видели там где-то подпись губернатора?

- Нет подписи, поэтому вы считаете, что все исходит не от него и иск не согласован с губернатором?

- Конечно. Это позиция конкретного человека, который занимается этими самыми... Давайте так! 3700 рублей, которые мной были задекларированы в доход, но отнесены не в тот пункт - это существенное нарушение? Я был на больничном и получил эти средства от фонда соцстраха. Но при отчетности указал эти деньги не в ту графу, - объяснил Геннадий Долматов.

- Я понял. Думаете, что действительно претензии к этому нарушению? Может, на фоне общего недовольства от вашей работы на посту главы нашли законный инструмент отправить вас в отставку?

- Ну-ууу. Так и что?

- Губернатор же вас неоднократно критиковал?

- За что это?

- За срыв отопительного сезона в прошлом году.

- Так он же там был. Я давал совершенно четкие опровержения всему этому.

- Какие опровержение? Люди получили отопление в ноябре.

- Да кто такое сказал? Это все враки!

- То есть такого не было?

- Если бы это случилось, я бы уже не работал на своем посту. Если бы губернатор принял какое-то решение в мой адрес, оно бы уже было исполнено.

- Давайте честно: если этот иск в ваш адрес поступил, наверное, глава региона его разделяет. Вам так не кажется?

- Ну мы с вами сейчас можем только гадать.

- У вас был какой-нибудь разговор с Александром Бурковым по поводу вашей отставки?

- Я же говорю, это идет не от него, а от службы губернатора. Которая считает, что за 3 700 можно снять главу. Они уже направляли претензии и обращались к совету депутатов. Им был дан отказ в рассмотрении вопроса. Поэтому они пошли в суд. Посмотрим.

- Губернатор не предлагал вам уйти добровольно в отставку?

- Нет-нет.

- Иск был сюрпризом для вас?

- Ну да. Я его считаю незаконным.

- Вы считаете, что справляетесь с обязанностями?

- А почему нет, если района постоянно занимает первое место по экономике и другим показателям. Куда я должен уходить? Какие основания?

- Пытаться встретиться с губернатором будете?

- Обязательно встретимся и поговорим. Сейчас просто не до этого. Пандемия все-таки. Проблем хватает выше крыши.

- Какой первый вопрос задали бы Александру Леонидовичу?

- (смеется) Слушайте, что вы меня пытаете?

- Ну у вас же есть вопросы по ситуации. Вы сами хотите встречу.

- Ну это довольно личная информация. Почему я должен вам рассказывать, что я буду спрашивать?

- Вы же в гости домой пойдете к Александру Леонидовичу. Вы - чиновник, он - губернатор.

- Поверьте, я найду, о чем пообщаться с губернатором. Поговорим обязательно, - ответил нам Геннадий Долматов.